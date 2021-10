Young Sheldon saison 5 : Allons à la découverte de nouveaux personnages qui marqueront les épisodes à venir de la série !

Avec de nombreuses Guest stars à son actif depuis des années, Young Sheldon est devenu un succès à mettre spécialement de côté. Aujourd’hui, plusieurs se demandent qui seront les nouvelles têtes qui vont rejoindre le spin-off de The Big Bang Theory. On vous en dit plus dans la suite.

Un nouveau volet avec de nouveaux acteurs

La prochaine saison de Young Sheldon connaîtra l’arrivée de plusieurs acteurs d’autres séries. Les fans de la série dérivée de The Big Bang Theory auront ainsi le plaisir de découvrir d’autres grands noms bien connus du public. Pour cette saison 5, il y a de quoi être curieux.

Pasteur Rob interprété par Dan Byrd

Au cours de l’épisode 2 de la saison 5 de Young Sheldon qui sort prochainement, on retrouvera l’acteur Dan Byrd. Ce dernier sera dans la peau du pasteur Rob. Selon le synopsis, il subit des interrogations sur la Bible par l’actrice Raegan Revord dans le rôle de Missy.

Dans son parcours, Byrd s’est vu attribuer plusieurs rôles par le passé. Le plus marquant est celui où il joue Hilary Duff en 2004 dans A Cinderella Story. On l’a encore vu à l’œuvre dans The Hills Have Eyes, Easy A etc.

Pasteur Steve interprété par Andrew Patrick Ralston

Aux côtés de Byrd dans le deuxième épisode, on retrouve Andrew Patrick Ralston. L’homme y joue le pasteur Steve. De nombreux films célèbres ont déjà vu l’acteur américain s’illustrer au fil des années. On peut déjà citer L’Arme Fatale, American Crime Story, tout comme Crazy Ex-Girlfriend. Le dernier rôle joué par l’acteur remonte à Gaslit. Il s’agit d’une série à suspense signée Starz où on pouvait voir Andrew incarner Chennault.

Officier Smith interprété par Anthony M. Bertram

On verra cet acteur au cours de l’épisode 3 de cette cinquième saison dans le rôle de l’officier Smith. L’acteur est apparu dans des rôles mineurs. Ainsi, Anthony M. Bertram avait déjà été aperçu dans Les Miller, une famille en herbe, Rizzoli & Isles, Grey’s Anatomy et autres.

Billy Sparks interprété par Wyatt McClure

On avait vu Wyatt McClure jouer Billy Sparks dans la saison quatre de la série. Ce dernier était un ami et voisin de Sheldon et Missy. McClure marque son retour dans la saison 5 de Young Sheldon, sauf que cette fois il sera un personnage régulier. L’acteur s’était auparavant illustré dans plusieurs sorties à l’instar de I See You, The Terror of Hallow’s Eve, tout comme dans Teachers.

Par ailleurs, CBS a révélé que Young Sheldon ne fera pas son retour juste pour une saison de plus. La série connaîtra en effet deux saisons supplémentaires. Les fans de la série peuvent donc s’apprêter à savourer les saisons 5, 6 et 7 qui verront bientôt le jour. Un tel renouvellement n’est pas une surprise puisque la comédie télévisuelle réunit près de 2.5 millions de téléspectateurs. Elle représente également le socle de la gamme de comédies du jeudi ayant les meilleures notes chez CBS.