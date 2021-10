Joker : L’acteur principal du film à succès Joaquin Phoenix nous parle d’une potentielle suite !

Cela fait 2 ans que le film le Joker est sorti, et les fans espèrent toujours une suite. Porté par Joaquin Phoenix, ce dernier a subjugué les téléspectateurs par son jeu d’acteur, et en a même obtenu une belle récompense. Concernant la suite, il vient d’en toucher 2 mots aux fans…

Le combo parfait entre le bon scénario et le bon acteur

View this post on Instagram Une publication partagée par The Joker (@joker.lovers)

C’est Todd film qui a réalisé cette œuvre, dont le personnage principal est Joaquin Phoenix. Ce fût un véritable succès et cela était dû aussi bien au scénario, qu’aux magnifiques images que le film a donné. Produit par Warner Bros, le Joker est le film qui a rapporté le plus d’argent à la firme à ce jour. D’ailleurs, les producteurs eux-mêmes ont été étonnés que le Joker puisse passer devant les films Deadpool en termes de classement.

Les répercussions du film ont été telles que le metteur en scène Todd Phillips a remporté le Lion d’or, pendant le Festival de Venise. Il n’a pas été le seul dont le mérite a été reconnu. L’acteur principal Joaquin Phoenix a aussi eu son moment de gloire lorsqu’il a gagné l’Oscar du meilleur acteur en 2019, pour sa prestation habitée et inédite du Joker. Il faut dire que Joaquin Phoenix semble s’être surpassé pour son rôle, qui a séduit de nombreuses personnes dans la profession.

De ce fait, ils sont nombreux à lui faire des propositions pour d’autres œuvres cinématographiques. On sait déjà qu’il s’apprête à incarner Napoléon pour le réalisateur Ridley Scott. De même, Joaquin Phoenix est aussi sur un film d’horreur en préparation, avec Ari Aster. Bientôt sortira C’mon C’mon de Mike Mills, où l’acteur interprétera le rôle d’un oncle bienveillant.

Le joker est inspiré d’un personnage de DC Comics. Dans les comics, ce personnage est un méchant. En fait, il s’agit de l’un des ennemis juré du super héros Batman. Alors que la firme a déboursé environ 55 millions de dollars, le film a rapporté plus d’un milliard au box-office mondial. Un véritable record dans cette catégorie, ce qui pour les fans laisse présager qu’il y aura forcément une suite.

Possibilité de suite pour Joker ?

View this post on Instagram Une publication partagée par The Joker (@joker.lovers)

Il y a eu des rumeurs à ce sujet après la sortie du film, mais depuis, plus rien ! Tout portait à croire que le réalisateur et l’acteur (Todd Phillips et Joaquin Phoenix) y étaient favorables, mais eux non plus, n’avaient rien évoqué jusqu’à maintenant.

Cependant, dans une interview donnée ce mardi 5 octobre 2021 dans un média, l’acteur a confirmé qu’il n’était pas contre une suite car plusieurs paramètres pourraient être explorés avec un tel personnage. Toutefois, il a révélé ne pas savoir si cela se fera ou pas. Si le réalisateur et l’acteur principal sont d’accord, la firme qui produit le film, Warner Bros., ne s’est pas encore prononcée sur le sujet.