Ana de Armas (Mourir peut attendre) : L’actrice révèle un peu de son entraînement, dans une vidéo… Physiquement, c’est fort !

Comme d’habitude, il y a de l’action dans les films de la saga James Bond. Dernièrement sur le compte Twitter officiel du film, l’une des actrices principales Ana de Armas a partagé une vidéo de plusieurs minutes. On y voit la belle comédienne montrer des séquences du tournage de Mourir peut attendre, ainsi qu’un bout de son quotidien.

Après l’Angleterre, la France et le reste du monde !

La faute revient à la crise sanitaire, si le film Mourir peut attendre n’arrive en salle que maintenant. Si ce nouvel opus de la saga 007 vient de sortir dans les salles françaises, l’Angleterre en avait eu la primeur la semaine dernière. Ce dernier film a été réalisé par Cary Joji Fukunaga, et signe en même temps le dernier rôle de l’acteur Daniel Craig, en tant que James Bond. L’homme aura porté le costume de l’agent 007 dans 5 films d’affilée, pendant toutes ces années.

Parmi les personnages à découvrir, il y a Ralph Fiennes, qui interprète M. Il y a le personnage de Madeleine Swann, qui est joué par Léa Seydoux, et Q est joué par Ben Whishaw. Christoph Waltz campe toujours dans le rôle de Blofeld. Dans ce nouveau film de l’agent 007, de nouvelles têtes ont fait leur apparition. C’est le cas de Rami Malek qui incarne Safin, la nouvelle 007 est dans la peau de Lashana Lynch, et on découvre également Ana de Armas, qui représente l’agent Paloma.

Badasse, la jeune femme a fait forte impression auprès du public, même si sa prestation n’a pas tellement duré. Notons que les avis sont assez partagés à propos du film Mourir peut attendre. Toutefois, concernant la prestation d’Ana de Armas, la jeune femme a fait l’unanimité auprès des téléspectateurs. Sa récente vidéo ne vient que confirmer son talent…

Les coulisses des entraînements de Ana de Armas

C’est du travail qui est caché derrière chaque film, et c’est ce que l’on voit dans la vidéo mettant en scène les entraînements de Ana de Armas. Cela a été partagé sur le compte twitter officiel de la franchise James Bond, ce mardi 5 octobre 2021. C’était lors du James Bond Day. Il s’agit d’une petite vidéo de 4 minutes 30, où l’on suit la talentueuse actrice Ana de Armas, dans sa formation cascade. Eh oui, il faut de l’entraînement pour entrer dans un rôle !

Ainsi, pour devenir l’agent Paloma, il a fallu pour Ana de Armas, qu’elle apprenne à se servir des armes, bouger et frapper d’une certaine manière. La vidéo était courte, mais on pouvait y voir l’actrice dévoiler un peu de son quotidien sur le lieu du tournage. Une vidéo qui plaira à coup sûr aux fans de la saga. Dans sa courte vidéo, on voit la jeune fille apparaître avec Greg Williams, qui la photographie. Ce dernier est le photographe officiel de la franchise.

Depuis ce mercredi 6 octobre 2021 Mourir peut attendre est disponible dans les salles françaises.