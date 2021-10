Dadju, Ramzi et Squeezie : ils sont au casting d’un nouveau jeu télévisuel sur Amazon Prime Video !

Amazon Prime Video souhaite diversifier ses contenus, autre que les films, les séries, les documentaires et la télé-réalité, cette fois, la plateforme de streaming se veut originale en mettant en ligne un jeu télévisé, avec notamment Squeezie et Dadju qui s'intitulerait Chasse à l’homme.

Chasse à l’homme fait bientôt son arrivée en France sur Amazon Prime Video

En effet, l’émission était déjà présente au Royaume-Uni sous le nom de Celebrity Hunted. De nombreuses célébrités seront de la partie comme Dadju et son frère Darcy mais aussi le Youtubeur Squeezie accompagné d’un autre Youtubeur connu, Seb La Frite. Il y aura également les sportifs Laure et Florent Manaudou et les amis comiques Franck Gastambide et Ramzy Bedia. Un casting diversifié et intéressant pour une émission qui sort complètement de l’ordinaire.



CE SOIR DANS LES BRAKING NEWS nous annonce l'arrivée d'un programme exceptionnel sur Amazon Prime : « Celebrity Hunted – Châsse à l'homme » avec un casting incroyable on va notamment retrouver Squeezie, Seb La Frite, Dadju … etc…

Quel est le concept du jeu télévisé Chasse à l’homme ?

Les célébrités vont devoir tout faire pour disparaitre de la circulation en jouant les fugitifs sans se faire rattraper par les « experts ». Les stars seront donc en cavale et une chasse à l’homme se mettra en place. Tous les duos présents dans l’émission ont la chance de se connaître très bien. C’est de cette manière qu’ils pourront s’échapper face aux spécialistes du renseignement militaire. « Dans “Celebrity Hunted – Chasse à l’homme”, ces personnalités vont tout faire pour disparaître sans laisser de trace et tenter d’échapper à des experts de la cybersécurité, du profilage et des professionnels du renseignement militaire. Pendant dix jours, ces “chasseurs” vont traquer nos personnalités à travers toute la France. Caméras de surveillance, traçages d’appels, reconnaissance de plaques d’immatriculations, ils ne laisseront rien au hasard. Un seul objectif pour nos personnalités, rejoindre à l’issue des dix jours de cavale, un lieu d’exfiltration pour espérer remporter la compétition », peut-on lire dans le descriptif de l’émission par Amazon Prime Video.

Squeezie et Seb la Frite rejoignent le casting de «Chasse à l'homme» sur Amazon Prime Video

Pour pour ce nouveau programme produit par EndemolShine France, les personnalités choisies ont l’air plutôt jeunes et sportives puisque Franck Gastambide a été auparavant dresseur d’animaux pour le cinéma, le concept est totalement actuel et va probablement cartonner à max. En effet, les personnalités choisies sont très suivies sur les réseaux sociaux et atteignent un public large, puisqu’ils touchent chacun à un public différent. Ceux qui écoutent de la musique pour Dadju, les amateurs sport pour les Manaudou, les jeunes qui regardent Youtube pour Squeezie et Seb La Frite et à peu prêt tous les français fans de l’humour de Ramzy Bedia et Franck Gastambide. En gros, potentiellement presque toute la population française pourrait être intéressée par ce genre d’émission, qui a un objectif bien tissé et qui regroupe des personnalités intéressantes.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de diffusion mais cela ne saurait tarder pour 2021 ! il se peut qu’une bande-annonce sorte prochainement sur les réseaux sociaux d’Amazon Prime Video, alors restez à l’affut !