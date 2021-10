Transformers Rise of the Beasts : Les premières images du tournage de la suite de la saga viennent d’être dévoilées par Steven Caple Jr. !

Le célèbre blockbuster est de retour une nouvelle fois et si le titre a été dévoilé il y a quelques mois, on a maintenant quelques images… preuve que le tournage est bel et bien en cours. C’est le cinéaste Steven Caple Jr. chargé de la réalisation de ce nouvel opus, qui a publié quelques images sur son compte Instagram.

Une saga qui rapporte énormément en termes de gain !

Transformers: Rise of the Beasts

○ AUTOBOTS:

• Optimus Prime

• Bumblebee (Camaro)

• Mirage (Porsche)

• Arcee (moto)

• Wheeljack (? camion brun) ○ DÉCEPTICONS:

• Scourge (camion noir)

• Nightbird (voiture à aileron)

Tout a commencé en 2007, et c’est le cinéaste Michael Bay qui a été le 1er à travailler sur cette saga. Rapidement, le succès frappe à la porte et Transformers devient l’un des plus gros succès commerciaux. Il faut dire que ce sont de célèbres acteurs qui portent les films de la saga. Il y a par exemple Megan Fox, Shia LaBeouf, Josh Duhamel ou encore John Turturro.

Le 1er film Transformers a rapporté plus de 709 millions de dollars au box-office. C’est alors que la firme qui l’a produit, Paramount, a pris la décision de faire toute une saga à partir du film. Finalement, on compte à ce jour 5 films Transformers principaux, ainsi qu’un spin-off. Au box-office, la licence a rapporté plus de 4,8 milliards de dollars.

Cependant, les choses ont quelque peu changé maintenant. En effet, alors qu’il a réalisé 5 Transformers, dont le dernier était Transformers : The Last Knight, Michael Bay a décidé de laisser tomber. Malgré tout, la firme n’en avait pas fini, et a continué mais sans le 1er cinéaste. Après le spin off, il y aura un septième film qui s’intitule Transformers Rise of the Beasts et sortira le 22 juin 2022 dans les salles. Cette fois, c’est Steven Caple Jr., qui est aux commandes.

Autres changements attendus, on sait que Mark Wahlberg ne jouera pas dans ce 7e film de la saga. Côté casting, il y aura certainement Anthony Ramos, Dominique Fishback et Domenic Di Rosa.

Le tournage suit son bonhomme de chemin

Les amateurs de films d’actions, de voitures et de robots, sont en attente. Pour ce 7e film Transformers Rise of the Beasts qui sortira dans quelques mois, Steven Caple Jr. fait patienter les fans avec quelques photos du tournage. C’était sur son compte Instagram, et sur le premier cliché, on le voit entouré des Autobots. Sur la 2e image, figurent trois Terrorcons…, ceux-ci étant méchants, et les 1ers les gentils.

C’est au Pérou que l’équipe s’est rendue pour le tournage du film, qui se veut être une suite directe à Bumblebee. On est en 1994, et un couple d’archéologues venu de Brooklyn est piégé dans un affrontement opposant 3 factions de Transformers. Il y a là les Maximals et les Terrorcons, mais aussi les Predacons. Le film a été écrit par Darnell Metayer et Josh Peters. Cette fois, on verra des voitures se transformer en robot, mais on verra aussi des robots capables de prendre une forme animale. Encore quelques mois pour voir ce que cela va donner.