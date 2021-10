Resident Evil- Bienvenue à Raccoon : Les zombies sont de retour avec la première bande-annonce déjà divulguée !

Resident Evil- Bienvenue à Raccoon se dévoile à ses adorateurs à travers une bande-annonce exceptionnelle. Cette dernière assure un come-back aux origines avec une troupe affolante de zombies. On vous en apprend plus dans la suite.

La franchise d’horreur qui traverse toutes les époques

En France, #ResidentEvil Bienvenue à Raccoon City ! pic.twitter.com/F2ONBTERCA — Matteo – Chaîne du Geek 🎃 (@MatteoSapin) October 6, 2021

Du haut de son succès sur les consoles, la franchise Resident Evil s’est tournée vers le cinéma. L’objectif, c’était de proposer une adaptation de ses jeux vidéo. C’est ainsi qu’on découvrait en 2002, le premier film de zombies assez impressionnant dans l’efficacité et également bien géré. Certes, on y voyait d’énormes différences avec l’opus premier vidéoludique. Cependant, le projet réalisé par Paul W. S. Anderson a marqué les esprits.

Fort de ce succès, le cinéaste a fait découvrir aux téléspectateurs cinq nouveaux films de suite. On le retrouve alors en tant que scénariste et producteur d’Apocalypse, mais également d’Extinction, ainsi que réalisateur des trois suivants. Ces films ont été loin d’offrir la qualité attendue et plusieurs gamers s’en sont presque arraché les cheveux.

Toutefois, il faut souligner que ces sorties ont connu assez de succès dans les salles. C’est d’ailleurs ce qui a encouragé la production à persévérer dans la torture. Il semble pour l’heure que les fans pourront très vite faire table rase des premières séries de films. Ce sera grâce au reboot Resident Evil- Bienvenue à Raccoon.

À propos du synopsis de Resident Evil- Bienvenue à Raccoon

Du synopsis de Resident Evil- Bienvenue à Raccoon, on comprend que ce nouveau chapitre embarque les téléspectateurs en 1998. Ici, ils découvriront les mystères du manoir Spencer ainsi que ceux de la ville. Cette dernière était à l’époque une zone remplie de vie de la grande firme pharmaceutique Umbrella Corporation.

En effet, depuis que la puissante entreprise a quitté la Raccoon City, la ville a totalement sombré dans la ruine. De surcroît, une menace terrible se cache au plus profond d’elle. Dès l’instant où le mal prend vie en semant terreur et abomination, un petit groupe de survivants se lèvera. L’objectif de celui-ci sera d’unir ses forces pour élucider les faits qui entourent Umbrella, dans l’espérance de voir là où les ténèbres s’arrêtent.

À propos de la bande-annonce diffusée pour le reboot

Le trailer du film live-action « Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City » a été dévoilé Sortie 🇺🇸 le 24 novembre pic.twitter.com/A8WK15tfn0 — Gaak.fr (@gaak_fr) October 7, 2021

Cette fois, ce n’est plus Paul W. S. Anderson, mais plutôt Johannes Roberts qui a pris l’initiative de réaliser sa version de Resident Evil. Le cinéaste a déjà prouvé son expérience dans l’univers de l’horreur puisque c’est à lui qu’on doit l’efficacité du film 47 Meters Down. On le retrouve encore dans d’autres réalisations à l’instar de l’effrayante The Strangers : Prey at Night.

Par rapport à Resident Evil- Bienvenue à Raccoon, la première bande-annonce met directement en avant les créatures effrayantes. Elles poursuivront Claire Redfield ainsi que de Leon S. Kennedy. Il s’agit entre autres de personnages légendaires des jeux vidéo et sont interprétés par Kaya Scodelario et Avan Jogia.

Soulignons qu’ils sont loin d’être les seules têtes à partir en exploration du Manoir Spencer. Dans la vidéo, on parvient à voir Jill Valentine incarné par Hannah John-Kamen ainsi que Chris Redfield joué par Robbie Amell. Tom Hopper répond également présent dans la peau de Albert Wesker.

Attendez-vous donc à quelque chose de plus terrifiant avec Resident Evil- Bienvenue à Raccoon. Le film sera disponible en salles dès le 24 novembre.