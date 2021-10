WandaVision : Disney+ prépare actuellement un spin-off sur Agatha Harkness !

La bonne nouvelle vient d’être annoncée aux fans de la série WandaVision par Disney et Marvel Studios. En effet, le spin-off de la série a officiellement été lancé. Ce dernier sera diffusé sur la plateforme Disney+ et se portera sur l’antagoniste Agatha Harkness interprétée par Kathryn Hahn. On vous en dit plus dans la suite.

WandaVision : un premier succès à la suite d’une première série issue du MCU

Une série Marvel spin-off de #WandaVision sur Agatha Harkness est en préparation pour Disney+ (avec Kathryn Hahn) ! – Via Variety pic.twitter.com/Np2YI2UVKk — Matteo – Chaîne du Geek 🎃 (@MatteoSapin) October 7, 2021

C’est au cours du mois de janvier 2021 que la série WandaVision faisait ses débuts sur la plateforme de streaming Disney+. Elle a ainsi permis à la phase 4 du MCU (Marvel Cinematic Universe) de se lancer. Avec à sa tête Jac Schaeffer, WandaVision intègre neuf épisodes qui vous embarquent dans les nouvelles aventures de Wanda Maximoff et de Vision.

Le récit trouve sa place à la suite des événements ayant marqué Avengers : Endgame. Toujours dans la peau de Wanda, l’actrice Elizabeth Olsen ne s’est toujours pas remise du décès de son prince charmant Vision. La jeune femme prendra alors l’initiative de mettre en place une réalité alternative où son grand amour revient à la vie. On retrouve Paul Bettany dans le rôle de ce dernier.

La série WandaVision a permis au MCU d’ouvrir une nouvelle ère. Le concept est très fort, ça il faut le dire. Il s’agit ici d’une phase 4 qui sera scindée entre séries et films et dont l’intrigue générale reposera sur le multivers. Côté critiques, la série a été très bien accueillie. De plus, elle a cumulé près de 23 nominations aux Emmy Awards.

Agatha Harkness sera visée par un spin-off actuellement en préparation

On aura sûrement pas de seconde saison de #WandaVision mais une chose est sûre, il y aura un spin-off sur le personnage joué par Kathryn Hahn, Agatha Harkness ! La série est pour le moment en développement pour Disney Plus avec Jac Schaefer aux commandes. pic.twitter.com/72LmaPBIu5 — DC/Marvel News #SnyderCut (@DCMarvelFr) October 7, 2021

La Sorcière Rouge et Vision feront leur retour, mais ce n’est pas tout. En effet, la série mettra en avant d’autres personnages à l’instar de Monica Rambeau ainsi que Agatha Harkness. Interprétée par Kathryn Hahn, cette dernière serait de surcroît la principale antagoniste du projet. Cette vieille sorcière âgée de plusieurs siècles s’est amusée de la sensibilité de Wanda pour mettre ses projets en œuvre.

La Sorcière Rouge a ainsi pu changer les rôles et se débarrasser d’Agatha Harkness qui sera remise au pouvoir en place. Il n’y a donc pas de surprise en voyant l’antagoniste faire son retour au sein de la production du MCU. C’est l’information que viennent de divulguer Disney et Marvel Studios.

Un spin-off focalisé sur Agatha Harkness est donc en production et sera diffusé sur Disney+. On pourra y voir Kathryn Hahn faire son come-back dans le rôle de la mystérieuse sorcière.

En toute logique, l’objectif sera de sonder les origines de cette dernière pour mieux appréhender son passé obscur. Variety se chargera de l’écriture du show à l’image d’une comédie sombre. Il est vrai que les détails concernant l’intrigue n’ont pas encore été donnés. Toutefois, on peut être certain de retrouver Jac Schaeffer. Le scénariste et showrunner de WandaVision ne manquera pas de se positionner à la direction de ce nouveau défi.