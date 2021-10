Cyrano de Bergerac : La bande annonce est sortie, et c’est l’acteur Peter Dinklage qui incarne Cyrano !

Cyrano de Bergerac est un personnage qui continue de fasciner. Cette fois, c’est Joe Wright qui décide de faire une nouvelle adaptation cinématographique de l’œuvre. Le film sera porté par Peter Dinklage, qu’on a déjà vu dans la saga Games of Thrones. D’après la bande annonce, de nombreuses surprises sont attendues…

Cyrano de Bergerac : D’Edmond Rostand à Joe Wright

🍿 CINÉMA I Peter #Dinklage, connu pour avoir incarné #Tyrion Lannister dans #GameOfThrones, jouera le rôle de #Cyrano de Bergerac dans un film attendu en 2022. (Premiere) #Cinéma pic.twitter.com/LPbq5Ubct3 — Conflits France (@ConflitsFrance) October 7, 2021

Il y a eu plusieurs adaptations de l’œuvre d’Edmond Rostand. C’est celui-ci qui a écrit une pièce de théâtre intitulée « Cyrano de Bergerac », et on était en 1897. Notons que le personnage a réellement existé, et c’était un écrivain français né en 1619 dans la ville de Paris. La pièce de théâtre d’Edmond Rostand a traversé plusieurs époques et de nombreuses adaptations ont vu le jour à partir de là.

De ce fait, Cyrano de Bergerac est un personnage connu dans le monde entier, même par ceux qui n’ont aucune idée de l’œuvre 1ère. L’un des films de Cyrano de Bergerac est sorti en 1990, et le film avait été porté par Gérard Depardieu. A la réalisation, il y a eu Jean-Paul Rappeneau. Bien d’autres adaptations ont suivi, et pour certains, c’était des animées ou autres formes d’animations.

Cyrano de Bergerac demeure toujours aussi fascinant. Cette fois, c’est le metteur en scène Joe Wright qui s’attèle à cette œuvre. Notons qu’il est un habitué des monuments de la littérature. Dans son palmarès, il y a des adaptations de célèbres œuvres telles que Orgueil et Préjugés ou encore Anna Karénine. On attend de voir ce que cela donnera pour Cyrano de Bergerac.

La première bande-annonce est sortie !

Cyrano de Bergerac, en comédie musicale, avec Peter Dinklage dans le rôle titre, réalisé par Joe Wright ? On veut 😍 pic.twitter.com/38m37fiLyk — We Love Cinema (@welovecinemafr) October 6, 2021

Dans cette adaptation en préparation de Joe Wright, l’histoire de base est respectée. On y voit Cyrano s’amouracher de la belle Roxane, qui est déjà courtisée par Christian. Sauf que Cyrano part défaitiste dans ce triangle amoureux, où il ne croit pas être la personne que choisira la jeune femme. Notre héros n’est pas au bout de ses peines, car bientôt, il se retrouve à aider Christian qui veut séduire Roxane, à lui écrire des lettres.

Il y a quand même des différences notables avec l’œuvre originale. Déjà, ici pas de héros au gros nez, mais plutôt un héros de petite taille. A cet effet, c’est Peter Dinklage qui a été choisi pour jouer ce rôle. Il faut dire que son jeu d’acteur dans la série Games of Thrones ou dans Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance a contribué aussi.

Produit par la firme Universal, la bande annonce du long métrage a été dévoilée. Quelques fois, elle fait penser que le long métrage est une comédie musicale. Pour le casting, il y aura Haley Bennett qui sera Roxanne. Christian sera joué par Kelvin Harrison Jr. L’amour sera au rendez-vous, et tout n’est peut être pas perdu pour Cyrano de Bergerac. Le film sera disponible le 30 mars 2022 en France.