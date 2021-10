Expendables 4 : Sylvester Stallone et Jason Statham font leur grand retour sur un premier cliché qui annonce une arrivée époustouflante !

L’attente a été longue. Toutefois, ce sera bientôt la délivrance. Les Expendables sont de retour et ça s’annonce explosif à en croire une première photo.

Les voilà de retour pour tout exploser. Les Expendables se réunissent à nouveau pour un épisode 4 après sept années de pause. Notez que le tournage du film a déjà débuté. Les fans seront ravis de revoir Sylvester Stallone et Jason Statham sur une photo déjà publiée. Apprenez-en plus dans les prochaines lignes.

Expendables : une équipe de braves

Après avoir fait preuve d’indélicatesse, le premier volet Expendables a pourtant été plaisant à savourer. La superbe série B embarquant un casting hors du commun a rappelé à plusieurs la spécialité du cinéma d’action américain dans les années 90. Il s’agit du film qui n’a rien à faire de la finesse, mais qui vous satisfait. Parfois vulgaire, il est facile de se laisser aller au jeu quand le projet est bien réalisé. C’est exactement le cas pour Expendables.

D’ailleurs, il n’est pas possible d’ignorer la compagnie d’aussi grands noms tels que Sylvester Stallone, Jet Li, Arnold Schwarzenegger et beaucoup d’autres. Deux continuités ont marqué les cœurs avec la dernière datant de 2014. Même si le temps d’attente a été particulièrement énorme, un Expendables 4 est bien en cours. En plus, il faut souligner que le tournage a même déjà débuté.

The Christmas story en plein tournage en Angleterre

À la fin du mois d’août, Sylvester Stallone faisait l’annonce du prochain opus de Expendables. Selon ses propos, ce dernier va en grande partie se focaliser sur Lee Christmas, le personnage interprété par Jason Statham. L’homme soulignait également que le tournage allait se dérouler au mois d’octobre, tout en annonçant de grands noms dans le casting. Voilà bien, la promesse a été tenue. Actuellement, les comédiens se trouvent en Angleterre pour enregistrer les premiers clichés scène de Christmas Story qui n’est que le titre provisoire.

Une première photo qui rassemble Jason Statham et Sylvester Stallone

Pour l’instant, l’information qui circule mentionne qu’on retrouvera 50 cent, Megan Fox, Andy Garcia ainsi que Tony Jaa au casting. Toutefois, leurs rôles respectifs n’ont pas encore été énoncés ainsi que ce à quoi se résumerait le scénario. Pour l’instant, le plus important pour la grande majorité des fans, c’est surtout les noms des personnages emblématiques qui reviendront.

L’identité particulière de la saga sera suivie. Néanmoins, il y aura plusieurs noms bien connus de la scène qui marqueront cette nouvelle sortie. Les téléspectateurs peuvent être totalement assurés que Sylvester Stallone et Jason Statham laisseront leurs empreintes dans Expendables 4.

En plus, il s’agit des deux premières figures qu’on retrouve sur la première photo officielle. Sylvester n’a pas hésité à faire découvrir le cliché pour savourer ses retrouvailles avec son camarade. Avec un grand sourire, on y voit les deux stars du cinéma d’action dans un costume assez bien connu du public.

Expendables 4 est réalisé par Scott Waugh de Need for Speed. Les acteurs semblent bien heureux de se retrouver. De toute évidence, il faut dire que les fans le seront encore plus à la sortie officielle du film tant attendu.