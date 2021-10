Matrix : Une célébrité refuse un rôle dans ce film culte lors de son tournage… Aujourd’hui elle le regrette amèrement !

Être un acteur n’est pas toujours une partie de plaisir. Il faut savoir choisir ses rôles pour ne pas se retrouver dans un navet et ruiner sa carrière. Malheureusement, il est impossible de lire l’avenir ou d’anticiper la réaction du public. Il faut donc faire preuve de discernement pour ne pas passer à côté d’une belle opportunité. C’est ce discernement qui a manqué à une célèbre popstar, qui aurait pu jouer dans le film Matrix. Plus de 20 ans plus tard, elle regrette encore d’avoir décliné l’offre.

Matrix : l’aventure commence en 1999 avec le premier film de la saga

View this post on Instagram Une publication partagée par The Matrix Resurrections (@thematrixmovie)

Pour ceux qui ont assisté à la sortie du premier film Matrix, c’était un véritable évènement. Il a provoqué une grande onde de choc, qui a définitivement marqué la culture populaire. Grâce à leur chef d’œuvre, les Washowski ont réussi à créer un tout nouvel univers, qui combine les influences de plusieurs horizons. Il s’agissait au départ d’une trilogie, fortement appréciée par le public et les critiques.

Toutefois, il semblerait que l’aventure Matrix qui a commencé en 1999 soit toujours d’actualité. En effet, plusieurs années après Matrix 3, un quatrième opus a été tourné. Le film intitulé Matrix Resurrections sortira dans les salles le 22 décembre 2021. Tout le monde est impatient de découvrir comment les réalisateurs ont pu prolonger l’histoire. En attendant, on sait déjà que plusieurs acteurs célèbres feront partie du casting. Il y aura des nouveaux venus, mais surtout, plusieurs membres de l’ancienne équipe.

Madonna et plusieurs autres acteurs refusent un rôle dans Matrix

View this post on Instagram Une publication partagée par Madonna (@madonna)

Si Matrix a connu un tel succès, c’est en grande partie grâce à la prestation des acteurs. Le film aurait donc pu avoir un impact complètement différent avec d’autres personnages. Aurait-il été meilleur ou moins bon ? On ne le saura jamais. Ce qu’on sait par contre, c’est que plusieurs acteurs ont décliné l’offre des Washowski.

Le premier c’est Will Smith. Il fut sollicité à l’époque pour le rôle de Néo, mais il n’était visiblement pas intéressé. Jean Reno a lui aussi été sollicité, mais pour le rôle de l’Agent Smith. Il aurait donc été le méchant de ce film culte, à la place d’Hugo Weaving.

L’autre célébrité qu’on aurait pu voir dans Matrix, c’est Madonna. La popstar américaine a elle aussi décliné l’offre des Washowski. Elle se confie à ce sujet lors de son passage au Tonight Show de Jimmy Fallon. Elle avoue que cette décision reste l’un de ses plus grands regrets. On ignore quel rôle était prévu pour la star de la chanson. Toutefois, une chose est certaine, elle n’aurait jamais accepté un second rôle.

Madonna a aussi refusé un rôle dans le film Catwoman, un choix qu’elle regrette également. Sa vie aurait peut-être pris un autre tournant, même si en fin de compte, elle a eu une carrière bien remplie et couronnée de succès.