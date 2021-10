The 355 : Jessica Chastain en tête d’affiche pour ce thriller féminin très prometteur… La bande annonce du film est enfin dévoilée !

Le film The 355 est le nouveau long métrage du réalisateur Simon Kinberg. Pour ce projet, il décide de mettre les femmes à l’honneur avec un scénario à la Girl Power. La tête d’affiche est la célèbre Jessica Chastain. Elle sera à la tête d’une équipe de plusieurs femmes mandatées pour sauver le monde. La bande annonce est tout simplement explosive.

The 355 : un casting impressionnant composé de 5 stars féminines

Nouveau trailer de #The355, thriller de Simon Kinberg avec Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penélope Cruz,…

La sortie est annoncée pour début 2022https://t.co/mMSas8LzTv — Pop Patchwork (@PPatchwork) October 8, 2021

The 355 est un projet du réalisateur Simon Kinberg. L’homme se remet tout doucement de son échec avec le film X-Men Dark Phoenix. Pour se remettre en selle, il tente l’expérience avec ce nouveau long métrage. Ce sera le deuxième film de sa carrière en tant que réalisateur. Pour l’occasion, il a décidé de faire les choses en grand. Il en a fait un thriller musclé, qui met à l’honneur 5 stars internationales. C’est un casting féminin des plus impressionnants.

Chaque actrice choisit représente son pays d’origine, et ensemble elles forment une équipe de choc. On retrouve donc :

Jessica Chastain pour les États-Unis, c’est elle qui est chargée de réunir l’équipe

Pénélope Cruz pour la Colombie

Diane Kruger pour l’Allemagne

Lupita Nyong’o pour la Grande-Bretagne

Fan Bingbing pour la Chine.

Plusieurs autres acteurs très connus seront également présents. Il s’agit notamment de Sebastian Stan, Edgar Ramirez et bien d’autres.

The 355 : diffusion de la bande annonce du film

Le film The 355 raconte l’histoire d’une équipe de 5 femmes espionnes. A leur tête se trouve Mace Brown (interprétée par Jessica Chastain). C’est un agent de la CIA, qui se lance à la recherche des meilleures espionnes de la planète. Son objectif est de mettre sur pied une équipe imbattable, capable de traquer et de mettre hors d’état de nuire, un dangereux mercenaire. Elle trouve donc 4 autres femmes, qui comme elle sont membres d’une agence internationale de renseignement. Ensemble, elles vont collaborer pour sauver le monde d’une organisation criminelle.

Aux États-Unis, la date de sortie du film d’espionnage de Simon Kinberg, #The355, avec Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o et Fan Bingbing est avancée d’une semaine, passant du 14 au 7 janvier 2022 🔫 Nouveau poster 👇 pic.twitter.com/4Cq8vMqQQY — Jeremy M. (@JeremyMingot) October 8, 2021

Ce film montre une fois de plus qu’Hollywood semble déterminé à se tourner vers le féminisme. Ainsi, The 355 viendra faire ses preuves, après des succès comme Ocean’s 8, Ghostbuster ou Queens. Simon Kinberg réussira-t-il à faire mieux que ces différents films ? On peut l’espérer. C’est du moins ce que laisse penser la bande annonce explosive publiée récemment par Universal.

A travers les premières images, on peut voir qu’il s’agit d’un film d’espionnage riche en actions et en rebondissements. L’intrigue reste assez classique, ce qui en fait un film adapté à tous les publics. Aussi, si vous aimez l’action, vous serez servi avec The 355.

Il est certain qu’avec un casting aussi impressionnant, le film a toutes les chances de faire un carton. On pourra le découvrir dans les salles dès le début de l’année prochaine, le 19 janvier 2022.