Desperate Housewives : 10 ans après la clôture, Susan et Mike font leur retour dans un programme à l’occasion de Noël !

La série Desperate Housewives a marqué les cœurs de plusieurs amoureux de séries. Aujourd’hui, c’est un grand retour qui s’annonce pour ces derniers. En effet, on pourra désormais assister aux retrouvailles de deux acteurs légendaires de la série. Ce sera dans un film qui sortira bientôt et ils camperont un couple. On vous en dit plus dans la suite.

Quand la nostalgie tient les fans de Desperate Housewives

On se rappelle la date où le dernier épisode de Desperate Housewives a été publié par la chaîne ABC. C’était l’occasion de dire au revoir à Susan, Gaby, Bree, Lynette et de nombreuses autres têtes. En laissant la plupart des fans dans la tristesse, ces femmes au foyer particulières avaient fait leur aurevoir à leurs fans sous acclamation. On était loin d’aimer faire des adieux à nos protagonistes tant adorées.

Cependant, les nombreuses figures phares qu’on retrouvait dans l’œuvre créée par Marc Cherry ont trouvé autre chose à faire. On avait ainsi pu voir Marcia Cross s’illustrer dans Quantico, tout comme Felicity Huffman dans American Crime. Ricardo Antonio Chavira s’était lui retrouvé dans Scandal.

Cette fois, les fans de Desperate Housewives vont certainement adorer retrouver non pas une, mais deux stars de la série dans un même programme. Teri Hatcher et James Denton se verront à l’affiche d’un téléfilm dont le genre est bien particulier. C’est en tout cas ce que confirme TV Line.

Merci aux fêtes

Pour les retrouvailles de ces figures iconiques de Desperate Housewives, il faudra compter sur un téléfilm de Noël. L’intrigue de ce dernier tourne autour d’Ethan, un homme marié et père de deux enfants. Au soir du réveillon, il apprend qu’il n’aura pas la promotion qu’il avait si tant espérée. À la suite de cette nouvelle, Ethan se décide à changer de vie. L’homme est en effet certain que les principes et valeurs morales qu’il défend ne l’ont pas fait progresser dans le monde des affaires. Le changement de vie souhaité ne tardera pas à se concrétiser.

Le lendemain à son réveil, l’homme se rend compte que toute son existence a changé d’un coup. Il n’est plus marié à Joyce, et n’a plus d’enfants. Néanmoins, Ethan se retrouve à la direction de son entreprise. Malheureusement, il ne tardera pas à se rendre compte qu’en fait, la clé de tout, c’est celle qu’il aime. Le défi pour lui sera alors de tout faire pour essayer de la conquérir à nouveau avant le jour de Noël. Dans le cas contraire, il risque de ne plus jamais la croiser.

Un duo exceptionnel

Le téléfilm rappelle un peu l’histoire de la belle Cendrillon. Ici, il s’agit plutôt de Un baiser avant Noël. L’œuvre tire sa source de La Vie est Belle de Capra. Dans ce dernier, le héros désire également changer sa vie et se voit privé des siens le temps de comprendre l’essentiel dans la vie.

Les retrouvailles seront étincelantes. On se souvient que Teri Hatcher et James Denton formaient l’un des meilleurs couples aux yeux des téléspectateurs. On peut être assurés que leur retour sur le petit écran sera magnifique. D’ailleurs, TV Line souligne que les deux comédiens s’entendent très bien.