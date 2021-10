Nancy Drew : La série fera son retour avec un troisième volet très romantique… On a rien contre l’amour !

Une fois la résolution des enquêtes terminées au cours des précédentes saisons, notre héroïne devra affronter ses sentiments. Cela se fera bien qu’en poursuivant d’autres enquêtes sur un tueur en série. Avec cette nouvelle aventure dans laquelle on embarque, la vie du personnage principal va connaître assez de remous. On vous en dit davantage dans la suite.

À propos du synopsis de la série Nancy Drew

Nancy Drew est une jeune détective en herbe. Elle a dû remettre ses projets universitaires au second plan à cause du vide laissé par le décès de sa mère. La jeune fille exerce désormais en tant que serveuse au sein de sa petite ville natale. Tout le dévouement qu’elle portait pour les faits divers et les crimes avaient même été mis en pause pour d’autres besoins.

Toutefois, elle s’engagera dans une enquête qui la dépasse à la suite du meurtre d’une jeune femme. En effet, l’affaire pourrait être liée à une histoire de fantôme et la poussera à ressortir certains secrets bien cachés. La série est une adaptation de romans policiers.

Une saison 3 pour les plus amoureux

La saison 3 de la série a déjà commencé à être diffusée depuis quelques jours aux États-Unis. Afin de mieux la promouvoir, les showrunners n’ont pas manqué de répondre à des interrogations d’EW. C’est ainsi que Noga Landau a dévoilé quelques événements qui marqueront la prochaine sortie.

À en croire ce dernier, la saison 3 de Nancy Drew met l’émotionnel beaucoup plus en avant. « Nous commençons la saison en pensant qu’il ne s’agira que d’une histoire de tueur en série, et elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus émotionnel, grand et épique », disait-il. La vie de Nancy en sera d’ailleurs affectée pour les prochaines saisons et ça va plaire aux téléspectateurs. « Cela va avoir des répercussions sur la vie de Nancy et sur Nancy en tant que personnage dans les saisons suivantes », a-t-il ajouté.

Il faut souligner que la saison 3 de la série est toujours en cours d’écriture. En effet, Hsu Taylor expliquait aux journalistes d’EW que le final de la saison était en cours de traitement et il va charmer plus d’un. « Une course émotionnelle et romantique très, très satisfaisante, surtout pour Nancy », a-t-il indiqué.

Une série assez bien accueillie par le public

Depuis octobre 2019 que la série a connu sa première diffusion, elle a engendré pour l’heure deux saisons dans un climat de critiques modérées. Même si ces dernières étaient polarisées, le public pensait à tort que Nancy Drew n’était pas assez valorisée.

Avec de nombreux personnages accrocheurs et des sinistres méchants, la série vaut bien le coup pour ceux qui raffolent des mystères surnaturels.

Nancy Drew 3, que dire du casting ?

Pour l’heure, tout semble laisser croire que l’intégralité des principaux membres de la distribution répondra présente dans la saison 3. On retrouvera donc Kennedy McMann dans le rôle central de Nancy Drew. Aux côtés de cette dernière, il faut compter Leah Lewis dans la peau de Georgia et plusieurs noms déjà bien connus du public.