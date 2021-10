Wonka, le préquel de Charlie et la chocolaterie : L’acteur principal Timothée Chalamet vient de révéler la 1ère image de lui en Willy Wonka !

Après quelque temps d’hésitation, c’est officiel: Timothée Chalamet sera Willy Wonka. Le tournage du film préquel de Charlie et la chocolaterie a déjà commencé, et l’acteur vient de partager sur Instagram, un cliché. On peut y voir Timothée Chalamet habillé du costume du célèbre chocolatier.

Wonka, le préquel du film culte Charlie et la chocolaterie

C’est en 1964 que l’histoire de Charlie et la chocolaterie a commencé. C’était d’abord un ouvrage rédigé par Roald Dahl. Depuis, il y a eu de nombreuses adaptations cinématographiques. Le 1er, c’était en 1971, et c’est Mel Stuart qui s’est intéressé à l’œuvre, choisissant Gene Wilder pour jouer le rôle de Willy Wonka. Des années plus tard, en 2005, Tim Burton a décidé de s’attaquer à l’œuvre, et Johnny Depp a porté le costume du célèbre chocolatier.

Cette fois, c’est un film musical qui est en cours pour l’œuvre, et ce sera différent des films précédents. Il s’agit d’un préquel de l’œuvre originale Charlie et Chocolaterie, et le titre sera Wonka. De ce fait, l’histoire se basera sur les débuts du célèbre chocolatier, ainsi que sa jeunesse. Le réalisateur de ce préquel est Paul King, qui est bien connu pour ce genre de travail. Il faut dire qu’avec les Paddington, il a eu le temps de faire ses armes. On sait déjà que c’est Timothée Chalamet qui incarnera l’excentrique chocolatier. Le casting compte en dehors du comédien, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, ou encore Olivia Colman.

Quand Timothée Chalamet devient Wonka !

Ça y est, le tournage a bien débuté, et déjà, Timothée Chalamet fait plaisir aux fans en leur dévoilant une première image. En effet, le jeune acteur s’est emparé de son compte Instagram, où il a publié 2 images qui ne laissaient aucun doute. Dans la 1ère, il était dans la peau de Willy Wonka. Timothée Chalamet est donc apparu portant une veste rouge et un foulard noué autour du cou, rappelant le costume de Johnny Depp il y a quelques années.

De même, il portait également un chapeau haut de forme marron, dont la forme rappelle celle de Gene Wilder, dans la première version adaptée en 1971. Une seconde image suivait celle-ci, et elle était bien plus intrigante. On y voit un accessoire ressemblant à une canne (la célèbre canne de Willy Wonka ?). Elle semblait dissimuler en son centre, un minuscule cadeau bien emballé.

Si la première image est évidente et annonce la couleur, la seconde fait poser bien des questions. En légende de son post Instagram, Timothée Chalamet a noté que le suspense était terrible tout en espérant que cela dure. Alors que le film Dune, dont il est à l’affiche, est sorti il y a peu et cartonne, Wonka pourrait faire grandir encore plus, la popularité du jeune acteur. Cependant, il faudra attendre de longs mois pour que le film soit disponible. Pour le moment, la date de sortie est estimée au 15 mars 2023.