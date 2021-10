Mauvaise pioche : La série Disney+ verra François Damiens et Vincent Dedienne s’illustrer dans un duo infernal !

Disney+ est toujours au rendez-vous pour proposer le meilleur à ses abonnés. Cette fois, la plateforme de streaming s’apprête à mettre en ligne un remake de la série britannique The Wrong Mans. La nouvelle version est intitulée Mauvaise pioche où on retrouvera François Damiens et Vincent Dedienne arborer les deux principaux rôles. Apprenez-en plus dans la suite.

Mauvaise pioche, une reprise de The Wrong Mans qui va charmer plus d’un

Ça y est ! Disney+ vient de confirmer que le tournage de Mauvaise pioche a débuté. Il s’agit d’une série française prévue pour 2022. Elle embarquera dix épisodes d’une trentaine de minutes. Les téléspectateurs pourront y suivre les aventures de Vincent et celles d’Alban.

Déjà entré dans la trentaine, Vincent officie au sein du département de la Meurthe-et-Moselle. L’homme vient de subir une rupture amoureuse avec sa petite amie qui l’a clairement largué. D’ailleurs, cette dernière est sa patronne.

Du haut de ses 45 ans, Alban vit toujours avec sa mère et exerce son activité au sein des mêmes locaux que Vincent. L’histoire des deux hommes prendra une autre tournure. En effet, Vincent et Alban embarqueront dans un complot criminel dangereux. Leur vie connaîtra un changement radical après avoir donné réponse à un téléphone égaré sur le lieu d’un accident de voiture.

Le synopsis peut bien sembler être familier pour certains. Cela se justifie puisqu’il s’agit d’un remake de la série britannique The Wrong Mans. Cette dernière a été diffusée au cours de l’année 2013 sur BBC Two. Elle est également passée en France sur Arte en 2015.

L’œuvre originale mettait en avant Mathew Baynton ainsi que James Corden. Aujourd’hui, une nouvelle version est proposée aux téléspectateurs avec aux commandes François Damiens et Vincent Dedienne. Ils interpréteront Alban et Vincent avec, à côté, Fanny Sidney dans la peau de l’ex-petite amie de Vincent. La mère d’Alban sera quant à elle jouée par Anne Benoît.

La France est à l’honneur avec cette nouvelle production de Disney+ !

Disney+ annonce le début de tournage de #MauvaisePioche, sa nouvelle production française originale (adaptée d’après la série anglaise The Wrong Mans) attendue en 2022 🎥 10 épisodes de 30min portés par François Damiens, Vincent Dedienne, Fanny Sidney et Anne Benoît notamment 🎬 pic.twitter.com/ydXl0P6q5l — Jeremy M. (@JeremyMingot) October 11, 2021

Fred Scotlande de Loin de chez nous se retrouve derrière la caméra pour la mise en scène ainsi que pour l’écriture. Il collaborera avec Chloé Marçais qui a déjà laissé son empreinte dans Les Bracelets rouges, ainsi que Fais pas ci, fais pas ça.

Le tournage de Mauvaise pioche se déroule actuellement en Belgique. On peut bien comprendre que Disney+ soit animée par l’envie de booster les productions locales. La disponibilité de la plateforme en France lui demande de mettre en avant quelques œuvres françaises. Avant l’annonce de Mauvaise pioche, la série Parallèles avait déjà sonné l’alarme. Dans cette dernière, on y voit Thomas Chomel de Clem s’illustrer et sa bande-annonce a récemment été diffusée.

Pour l’heure, il semble que la collaboration autour de Mauvaise Pioche a porté de beaux fruits. C’est en tout cas ce qu’affirme Xavier Mathieu, coproducteur délégué de la série. « La collaboration avec les équipes françaises et internationales de Disney+, un des acteurs mondiaux du divertissement et spécialiste des programmes familiaux, a été vraiment fructueuse autour de Mauvaise Pioche. Plus qu’une adaptation, nous avons vraiment localisé l’action et les personnages en France, avec un esprit déjanté unique apporté par l’écriture et la réalisation de Fred Scotlande », a-t-il déclaré.