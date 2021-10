Maid : pourquoi vous devez absolument regarder cette série, qui a un franc succès sur Netflix ?

La série Maid montre la double désillusion de l’American Dream

Lorsqu’elle doit encore déménager, après avoir quitté son compagnon abusif Sean qui usait de violences domestiques à son encontre, elle prend avec elle sa fille ainsi qu’un manteau chaud pour elle, son jouet fétiche, un cahier d’école encore vierge car Alex rêve de devenir écrivaine. Elle lutte en permanence avec l’instabilité extrême de son quotidien et de son entourage. En plus de sa mère aux sautes d’humeur imprévisibles, elle a un père addict converti à l’évangélisme et des amis qui se sont tous ralliés à son ex. Elle trouve toujours des obstacles sur son chemin. Chaque fois qu’elle règle un problème, un autre survient, tel un cercle vicieux. Quand elle fuit le domicile conjugale, Alex panique : elle n’a pas assez de carburant et doit quémander les trois dollars manquants. L’inconnue qu’elle interpelle remarque la fille d’Alex, dans le siège auto de sa voiture, elle lui donne alors l’argent qu’elle souhaite.

On suit ensuite son parcours au fur et à mesure, dans les maisons luxueuses qu’elle astique, qui sont des lieux de rencontres improbables. Tandis qu’Alex dort dans un refuge, elle tient un journal où elle dénonce ces différents niveaux de vie ultra-contrastés afin de pointer la double désillusion de l’American Dream. La jeune femme travaille aussi dur qu’elle peut pour subvenir aux besoins de sa fille, mais ses revenus (salaires et aides) ne couvrent jamais la totalité de ses dépenses alors que ses clients prônent que l’argent ne fait pas le bonheur. Alex, tout au long de la série, apprécie sa solitude et le vit comme un outil de développement personnel : en effet, pour prendre soin des autres, il faut d’abord prendre soin de soi.

L’actrice qui interprète Alex, Margaret Qualley, y livre une performance inoubliable.

Margaret Qualley a déjà été vue au cinéma dans Once Upon a Time in Hollywood et à la télé dans The Leftovers. Dans Maid, elle livre une performance incroyable à l’écran dans cette histoire à la fois banale et extraordinaire d’une mère qui tombe dans la pauvreté, alors qu’elle était destinée à entrer à l’université et qui survit malgré tous les obstacles. L’actrice attise l’empathie tant son talent est grandiose. Le casting est d’autant plus fantastique. Composée de 10 épisodes d’une heure, la mini série qui a rejoint Netflix le 1er octobre est une fiction inspirée des mémoires de Stephanie Land qui parvient à nous sensibiliser sur des problématiques vastes et qui nous bouleverse autant qu’elle nous confronte à nos contradictions. En effet, Maid aborde avec délicatesse et tendresse des sujets difficiles. Les flashbacks qui ponctuent la narration contribuent aussi à donner de l’épaisseur aux personnages. La mini-série se hisse au palmarès des meilleures œuvres de 2021. Ne passez surtout pas à côté !