La Chronique des Bridgerton (Netflix) : les acteurs sont-ils vraiment nus pendant leur scène de sexe ? Phoebe Dynevor balance !

La Chronique des Bridgerton reste pour le moment la série la plus vue de l'histoire de Netflix (même si cela pourrait bientôt changer avec le succès de Squid Game). Inconnue du grand public avant la sortie de la première saison en décembre 2020, Phoebe Dynevor est devenue une véritable star grâce à son rôle de Daphné Bridgerton. Ce week-end, l'actrice a fait une confidence sur le tournage du show, plus particulièrement des scènes intimes.

Phoebe Dynevor fait une confidence sur le tournage du show

Ce week-end, l’actrice était interrogée par la presse à l’occasion de sa venue au Festival Canneséries, où elle a reçu le prix Madame Figaro Rising Star Award. Elle y a notamment fait une confidence sur le tournage du show, plus particulièrement des scènes intimes. En effet, nombreux sont les internautes à se poser des questions au sujet des scènes de sexe dans La Chronique des Bridgerton. Ils se demandent en effet si les acteurs sont réellement nus pendant les tournages de ces séquences, qui font la particularité de la série.

La Chronique des Bridgerton : Phoebe Dynevor balance sur les scènes de sexe dans la série ! https://t.co/kwyBcjix3L — NextPlz (@NextPlz_fr) October 12, 2021

Phoebe Dynevor, interrogée à ce sujet par Allociné, n’est pas passée par quatre chemins pour livrer quelques détails sur les coulisses du tournage de la série Netflix. C’est ainsi qu’elle a révélé que les acteurs n’étaient jamais complètement nus pendant les prises de vue. C’est l’angle des caméras qui permet aux internautes d’avoir l’impression qu’ils sont totalement déshabillés. Mais en vérité, ces scènes étaient tellement préparées en avance que Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor les ont assimilées à des cascades très chorégraphiées. « Je crois que nos énergies sont complémentaires. Cette alchimie ne s’invente pas. C’est une chance folle qu’elle existe. » confie l’actrice. Les téléspectateurs n’y ont alors vu que du feu. Ces scènes n’étaient même pas gênantes à tourner pour les deux acteurs et étaient plus faciles que les scènes de danse, a expliqué la star.

Rege-Jean Page et Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) très proches, l’actrice révèle une anecdote hilarante à propos d’une scène de sexe https://t.co/o0a96oA6gh — 𝔹𝕖𝕟𝕛𝕪 😷 (@ze_benjy) February 1, 2021

Phoebe Dynevor a terminé le tournage de la saison 2

Regé-Jean Page, qui interprète Simon, ne sera pas de retour dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Quant à Phoebe Dynevor, celle qui joue Daphné, sera bien de retour dans la saison 2 dont la date de sortie n’a pas encore été dévoilée par Netflix. L’actrice aura cependant un rôle moins important puisque Daphné va laisser sa place à Anthony joué par Jonathan Bailey. Phoebe Dynevor a aussi évoqué la saison 2 lors de son entrevue avec Madame Figaro. En effet l’actrice explique avoir terminé les prises de vues.

Phoebe Dynevor sur le tournage de la saison 2 de #Bridgerton.🎥 pic.twitter.com/6uPGJ6V43O — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) May 27, 2021

Mais le tournage n’est pas fini pour autant puisque les autres acteurs dont Jonathan Bailey et Simone Ashley qui incarne Kate Sharma, la nouvelle héroïne féminine, sont toujours en plein travail. « Tout ce que je peux dire, c’est que l’histoire d’Anthony est super et que nous avons de nouveaux personnages qui entrent en scène. Est-ce qu’Anthony va trouver véritablement l’amour ? C’est difficile à dire mais c’est une superbe saison et je pense que les gens vont l’adorer. » a-t-elle expliqué. La saison 2 de La Chronique des Bridgerton s’est déjà dévoilée avec les premières photos et un premier extrait mettant en scène Kate et Anthony. La suite de la série arrive en 2022 sur Netflix.