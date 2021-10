Motherland : Fort Salem, la saison 2 arrive le 18 octobre sur Amazon Prime

Motherland : Fort Salem saison 2 arrive le 18 octobre sur Amazon Prime Vidéo

La série raconte l’histoire de plusieurs sorcières dans une Amérique alternative, qui ont passé un accord avec le gouvernement 300 ans plus tôt afin de ne plus être persécutées. Trois jeunes femmes démarrent leur entraînement pour devenir des combattantes hors pair utilisant la magie au Fort de Salem. Dans ce monde, les rôle traditionnels de genre et de pouvoir sont inversés. Ce sont les femmes qui mènent la danse et luttent contre des menaces terroristes avec leurs pouvoirs surnaturels, devenus leurs armes.

Je viens de finir la série Motherland: Fort Salem. Et franchement : pépite. Je suis trop fan — gaëlle (@SPlDERJADE) October 5, 2021

Une série dont les avis sont pour la plupart positifs

Sur Allociné, une critique constructive a particulièrement retenu notre attention. « J’ai été surpris, et plus qu’agréablement par cette série. Alors qu’elle fait par moment penser à la bête série destinée aux adolescents, avec ses histoires de coeur peu intéressantes, ses clichés du genre « le super trio avec la blonde, la brune & la rousse », et le caractère de certains personnages qui n’a vraiment rien de surprenant & coche à peu près tous les clichés possibles & imaginables, force est de constater que l’originalité rattrape vite tous ces défauts. Pour commencer, la façon dont les sorcières utilisent leur pouvoir. Ici pas de baguette magique, et très peu d’incantations. Tout se fait grâce à des vocalises. Original, et qui fonctionne plutôt bien. Le scénario se révèle également assez surprenant. Moi qui ai la fâcheuse tendance à souvent deviner le contenu de toute une saison après seulement 2 épisodes, je dois bien avouer m’être trompé de nombreuses fois cette fois-ci. Les personnages sont également assez attachants, tant par leur caractère que leur passé, leurs blessures, leurs souhaits, leur complexité… Je terminerai donc simplement en disant que c’est une très bonne série, avec une bande son aux petits oignons, des effets spéciaux très discrets mais toujours très bien réalisés, et un scénario qui donne définitivement envie d’en voir plus.«

Que se passera t-il dans la saison 2 de Motherland : Fort Salem ? (Attention SPOILER)

Dans cette saison 2, disponible prochainement sur Netflix, il y aura 10 épisodes qui répondront à de nombreuses questions laissées en suspens après le final de la première saison. Pour rappel, Tally (Jessica Sutton) se “sacrifiait” afin de sauver le général Alder (Lyne Renée) tandis que Raelle (Taylor Hickson) et Abigail (Ashley Nicole Williams) étaient abandonnées au sein des montagnes Altai. En parallèle, une nouvelle menace, la Camarilla, faisait son apparition et Scylla (Amalia Holm) rejoignait la personne qui avait commandité l’enlèvement de Raelle, un peu plus tôt dans la saison. Cette personne n’était autre que la mère de Raelle que l’on croyait morte des années plus tôt sur le champ de bataille.

View this post on Instagram Une publication partagée par Prime Video France (@primevideofr)