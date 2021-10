Scream 5 : La bande annonce est déjà mise en ligne… Les meurtres de Ghostface promettent d’être plus sanglants que jamais !

Amateurs de films d’horreur et d’épouvante, la bande annonce de Scream 5 vient d’être dévoilée, et cette fois, en plus du couteau, le Ghostface est muni d’un Smartphone…

Un meurtrier rôde de nouveau dans la ville. Réunis, les héros de Scream 4 s’apprêtent à l’affrontement, aux côtés de nouveaux visages. Combien en ressortiront vivants ? La bande-annonce, intense et sanglante, annonce déjà la couleur.

Scream 5 : Ghostface reprend du service

#Scream 5 ! Affiche teaser française ! Ok, j’ai de nouveau 16 ans !!!@paramountfr pic.twitter.com/SfUfKlslHq — Damien Cinematic Universe (@Damien_DCU) October 12, 2021

Cela a commencé en 1996, lorsque le réalisateur Wes Craven a décidé d’associer son talent en matière de films d’horreur, avec le talent du scénariste Kevin Williamson. Tous 2 ont donné naissance à la franchise Scream, qui a nourri les cauchemars de millions de personnes à travers le monde, et autant de fans. Après ce 1er film qui a remporté énormément de succès, il y a eu de nombreuses suites pour Scream, et cela s’est également décliné en série, et même en parodies.

Cette fois, c’est le 5e film Scream qui s’apprête à sortir, ce qui fait une dizaine d’années après le dernier, Scream 4. Ce sera plutôt un reboot de la saga, cependant, cela se fera sans l’un des pères de cette saga de l’horreur, Wes Craven. En effet, celui-ci est décédé il y a 6 ans maintenant. Pour le succéder, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ont été choisis.

Casting et synopsis

Des anciens reviennent dans Scream 5. Il s’agit de nos héros, Sidney Prescott joué par Neve Campbell, Gale Weathers dans la peau de Courteney Cox et aussi Dewey Riley interprété par David Arquette. La scène se passe à Woodsboro comme toujours, et une nouvelle série de meurtres secoue les habitants. Un tueur masqué est derrière toute cette histoire, et il est urgent de l’arrêter.

Le trio ne sera pas seul à faire face à Ghostface. Il y aura de nouveaux venus parmi les personnages dont Jenna Ortega jouée par Tara Carpenter, qui apparaît dans la bande annonce. Il y aura aussi Melissa Barrera, (Sam Carpenter), Dylan Minnette (Wes Hicks), Vince (Kyle Gallner). De même, Jack Quaid (Richie Kirsch) sera de la partie, avec Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin).

Notons qu’en plus de la bande-annonce, la chaîne qui produit le film _ Paramount_ en a révélé la première première affiche. Comme pour les films précédents, ce sont les mêmes règles de jeu. Dans Scream 5, l’histoire se déroule 25 ans après les évènements qui se sont déroulés dans Scream 4. Le passé ressurgit, et cela a pour conséquence, une série de meurtres sanglants à Woodsboro.

Cette fois, c’est un groupe d’adolescents qui est pris pour cible par le Ghostface. Il veut tout faire pour déterrer tous les secrets. Parviendront-ils à le démasquer et surtout à l’arrêter ? L’aide de Sidney sera requise, et il faut savoir que dans chaque film de la saga, le tueur est à chaque fois une personne différente. On aura bientôt la réponse, puisque Scream 5 sortira le 14 janvier 2022. Toutefois, il est prévu qu’une version 4K du tout 1er film Scream soit bientôt disponible. Ce sera pour le 20 octobre prochain !