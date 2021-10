Maman j’ai raté l’avion : La bande-annonce du reboot montre le retour d’un personnage déjà présent dans le premier film !

Disney+ a récemment dévoilé la bande-annonce de Maman j’ai raté l’avion. On y voit Archie Yates connu dans Jojo Rabbit prendre la place de Macaulay Culkin. Maman j’ai raté l’avion est proposé sous forme de reboot. Apprenez-en plus dans la suite.

Le reboot de Maman j’ai raté l’avion débarque bientôt

Le Reboot de Maman J’Ai Raté L’Avion se dévoile dans une bande-annonce avec une grande surprise https://t.co/1mIehj4Oub — ActuaNews.fr (@ActuaNewsFr) October 13, 2021

Par excellence, Maman j’ai raté l’avion est le film culte de Noël. Sorti dans les salles françaises en décembre 1990, le film a rencontré un énorme succès à travers les écrans. C’était alors l’occasion de découvrir Macaulay Culkin interpréter le jeune Kevin McAllister. Ce dernier s’est vu livrer à son propre sort après que sa famille l’ait oublié à la maison pendant les fêtes.

La famille McCallister avait choisi de célébrer les fêtes de Noël à Paris. Cependant, Kate et Peter McCallister ont oublié un détail très important et s’en rendront compte plus tard. En effet, les parents s’aperçoivent dans l’avion que le plus jeune de leurs enfants manque à la liste de présence.

Kévin, âgé seulement de 9 ans, est d’abord pris de désespoir. Toutefois, ce dernier prend vite les choses telles qu’elles sont pour vivre de la meilleure façon tout seul. Par la suite, la tranquillité qu’il s’est trouvé disparaîtra après que deux cambrioleurs prennent sa maison pour cible.

Le jeune garçon devait alors faire preuve d’ingéniosité et de bravoure pour déstabiliser ceux qui s’attaquaient à sa demeure.

Le film a connu plusieurs suites assez intéressantes dont la toute dernière, Maman, la maison est hantée, sortie en 2012. Cette fois, la plateforme de streaming Disney+ a choisi de faire un reboot, repartir de zéro.

Après avoir racheté les licences de la Fox, le studio se voit en mesure désormais d’exploiter toutes les possibilités qui lui parviennent. On peut être certain que la plateforme fera le maximum pour offrir une saga exceptionnelle. D’ailleurs, le reboot a déjà été baptisé et sera intitulé Home Sweet Home Alone.

La première bande-annonce embarque une surprise

Première bande-annonce du film reboot/remake de « Maman j’ai raté l’avion » ✈️ #HomeSweetHomeAlone sera disponible dès le 12 novembre sur #DisneyPlus pic.twitter.com/miDeNhEnIb — Jeremy M. (@JeremyMingot) October 12, 2021

Dans le reboot de Maman j’ai raté l’avion, les téléspectateurs verront Archie Yates succéder à Macaulay Culkin. Il ne s’agira plus de Kevin McAllister cette fois, mais plutôt de Max Mercer. Ce dernier ne verra pas sa famille l’oublier en se rendant sur Paris.

C’est plutôt au Japon qu’on les retrouvera. Les deux cambrioleurs, à la différence du film original, seront formés par un couple marié et vont même être reçus par le jeune garçon. Des éléments clés de Maman j’ai raté l’avion peuvent déjà se retrouver dans la bande-annonce. Enfin, pour donner plus de saveur, la bande-annonce embarque une surprise.

En effet, on retrouve parmi les policiers, un prénommé McAllister. Ce dernier en réalité est Buzz MccAllister, le grand frère du célèbre Kevin.

Dans le premier film, on pouvait le voir mener la vie dure au jeune garçon. De plus, il sera encore interprété par Devin Ratray que les téléspectateurs n’auront pas du mal à reconnaître. Le nouveau film fera son arrivée sur Disney+ dès le 12 novembre prochain.