L’Événement : La bande-annonce du film ayant reçu le Lion d’or est sortie et ça s’annonce intense… Oh oui !

Le 24 novembre prochain, le film L’Événement sera diffusé dans les salles françaises. Après avoir remporté le Lion d’or lors du récent Mostra de Venise, L’Événement se laisse découvrir à travers une bande-annonce riche en intensité. On vous en apprend davantage dans la suite.

L’Événement : le film à l’honneur !

View this post on Instagram Une publication partagée par Wild Bunch Distribution (@wildbunchdistribution)

2021 a été une année bouillonnante pour les réalisatrices françaises sur le plan international. Tout d’abord, Julia Ducournau a remporté la Palme d’or pour Titane.

Ensuite, Audrey Diwan s’est illustrée en décrochant le Lion d’or à la Mostra pour le film L’Événement. Si Titane est déjà sorti dans les salles, L’Événement lui attend le 24 novembre prochain pour être visionné.

Le film est une adaptation du roman autobiographique d’Annie Ernaux. Il s’agit d’une œuvre éponyme parue au cours de l’année 2000. Dans cette dernière, c’est l’histoire d’Anne qui est racontée. Anne, c’est une jeune femme qui s’est tournée vers l’avortement durant les années 1960 en France.

Au cours de cette époque, les interruptions volontaires de grossesses étaient proscrites. La jeune femme se retrouve alors seule face à cette situation et devra se débrouiller au risque d’y perdre la vie.

L’Événement a pu être apprécié lors de la Mostra de Venise. Ce qu’on peut déjà souligner, c’est qu’il s’agit d’un film qui illustre une maîtrise assez grande. En plus d’avoir été vertigineux, il est viscéral. Aussi, L’Événement est une révélation du talent formidable de l’actrice Anamaria Vartolomei.

Une bande-annonce riche en intensité

Wild Bunch : la sortie de « L’Evénement », Lion d’or à Venise, avancée au 24 novembre 2021 Article réservé aux abonnés : https://t.co/Bn8EWw9B6O pic.twitter.com/rO8CuyIeJw — Satellifax (@Satellifax) September 15, 2021

Nous sommes à un peu plus d’un mois avant que L’Événement n’apparaisse en salles. Cependant, Wild Bunch s’est permis le luxe de mettre en avant la bande-annonce du film. Cette dernière met l’accent sur les thèmes les plus profonds à l’instar de la bataille menée par Anne pour son avortement. À celle-ci, il faut ajouter le désir de liberté de la jeune femme ainsi que la véritable solitude par laquelle elle passe.

Les prochains César retrouveront L’Événement au sein des plus grands favoris. Celui auquel on pense le plus est le César du meilleur espoir pour notre chère Anamaria Vartolomei.

À propos du synopsis de L’Événement

Wild Bunch avance « L’événement »https://t.co/2S2gfETTXk — Le film français (@lefilmfrancais) September 15, 2021

Le film illustre l’histoire d’une France où la société condamnait le désir des femmes et surtout le sexe de façon générale. Anne a peu de temps devant elle, puisqu’elle doit faire face aux examens avec un ventre qui s’arrondit. Dans l’obligation d’agir contre la loi, la jeune femme doit vite prendre la décision la plus importante de sa vie. En plus, elle souhaite fuir le destin social de sa famille prolétaire.

À la production de L’Événement, on retrouve Edouard Weil ainsi que Alice Girard. Pour le scénario, Audrey Diwan signe aux côtés de Marcia Romano et Ann Berest.

En plus de Anamaria Vartolomei, on aura l’occasion de découvrir d’autres têtes dans les rôles principaux. Ainsi donc, il faudra compter pour cela sur Kacey Mottet-Klein, Louise Orry-Diquéro, tout comme Pio Marmaï et Sandrine Bonnaire.