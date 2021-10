Squid Game : C’est officiel ! La série coréenne devient la série la plus regardée de l’histoire de Netflix

C’est ce qu’a annoncé Netflix dans un post sur Twitter. Les chiffres sont affolants et démontrent bien la puissance de l’algorithme de recommandation de la plateforme mais surtout la puissance des médias qui ne parlent que de la série ces dernières semaines. En effet, à moins de vivre dans une grotte, vous qui lisez cet article, avez sûrement entendu parler de Squid Game. Un mélange de Battle Royal, Hunger Games et Black Miror, la série est un véritable carton sur la plateforme.

Lorsque l’on parle de 111 millions de visionnages, on parle de 111 millions de comptes impliqués. Cela signifie que plusieurs personnes peuvent avoir vu la série sur un même compte. On peut facilement doubler, voir tripler le résultat pour estimer le nombre de personne ayant regarder la série dans le monde entier. Par ailleurs, Squid Game est la première série à dépasser les 100 millions de comptes atteints avant 28 jours de disponibilité. C’est énorme lorsqu’on sait que Netflix compte près de 210 millions de comptes en 2020. Plus de la moitié de ces comptes ont donc visionné la série.

It took more than 10 years for Hwang Dong-hyuk to get Squid Game made.

It only took 17 days and 111M global fans to become our biggest ever series at launch (and the first to surpass 100M when it premiered). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 12, 2021