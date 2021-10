Dopesick : Les deux premiers épisodes de la série seront diffusés le 12 novembre sur Disney+

L'adaptation du livre "Dopesick: Dealers, Doctors, and the Drug Company that Addicted America" de Beth Macy, les trois premiers épisodes de la série de huit épisodes sont sortis aujourd'hui, le 13 octobre 2021 sur Hulu. On pourra également voir la version française très prochainement, le 12 novembre sur Disney +.

Dopesick, de quoi ça parle ?

L’histoire se déroule au coeur d’une petite ville de l’état de la Virginie. C’est la crise des opiacés aux Etats-Unis et les proches des toxicomanes se lancent dans une guerre auprès des lobbies pharmaceutiques. Les policiers et médecins luttent également au quotidien contre le fléau. Inspirée du best-seller éponyme de Beth Macy, Dopesick porte un regard saisissant sur l’addiction aux opiacés qui frappe les États-Unis. En huit épisodes, la mini-série examine comment une entreprise a déclenché à elle seule la pire épidémie de drogue de l’histoire américaine et nous plonge au cœur du problème, des salles de réunion de Big Pharma à la détresse d’une communauté toxicomane de Virginie, en passant par les couloirs de la DEA (Drug Enforcement Administration).

View this post on Instagram Une publication partagée par Disney+ FR (@disneyplusfr)

Niveau casting, Dopesick regroupe Jaime Ray Newman (Little Fires Everywhere) interprétera Kathe Sackler, une employée de l’entreprise Purdue Pharma. Andrea Frankle (Cloak and Dagger, True Detective) jouera Beth Sackler, la matriarche de la famille. Enfin, Will Chase (Nashville) campera Michael Friedlman, le directeur marketing de Purdye Pharma. On trouvera également Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson, John Hoogenaker, JamJack McDorman et Philippa Soo.

Pourquoi Dopesick est-elle intéressante à visionner ?

La mini-série est scénarisée par Danny Strong et réalisée par Barry Levinson. Ils sont tous deux également producteurs exécutifs avec Michael Keaton, John Goldwyn, Warren Littlefield, Beth Macy et Karen Rosenfelt. Dopesick permet aux spectateurs de faire connaissance comme jamais avec des familles dévastées par la drogue mais toujours pleines d’espoir, dont les histoires se croisent au fil du récit. Elle met également en scène des personnalités héroïques qui luttent pour combattre les lâches sociétés et leurs alliés qui profitent de la situation pour prospérer lors d’une crise pourtant nationale. De plus, la série est inspirée d’une histoire vraie sur des entreprises accusées d’avoir produit et promu les médicaments opiacés, ou fermé les yeux sur leur surconsommation. Elle permet ainsi de se cultiver sur une affaire qui n’a pas été assez médiatisée.

La crise des opioïdes, déclenchée par la sur-prescription de médicaments antidouleur très addictifs tels que l’oxycodone dans les années 1990, puis par leur promotion incisive, a fait plus de 500.000 morts par overdose aux Etats-Unis depuis 20 ans. Elle a engendré un vaste marché de substances opiacées illicites et très puissantes, tel que le fentanyl, 50 fois plus puissant que l’héroïne.

Dopesick sur Disney+ dès le 12 novembre

Contrairement à Only Murders In The Building où les épisodes sont diffusés en même temps que l’Amérique avec Hulu donc), Dopesick arrivera avec un mois de décalage par rapport aux États-Unis et les deux premiers épisodes seront donc diffusés le 12 novembre dans la section Star de Disney+ puis les six autres épisodes arriveront à un rythme hebdomadaire. Disney + a récemment publié une bande-annonce de la série, le 11 octobre dernier sur Twitter, et celle-ci s’annonce alléchante !