Reservation Dogs : Découvrez la nouvelle série sur disney +

Reservation Dogs, de quoi ça parle ?

Reservation Dogs est en fait un clin d’œil au titre du film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Cette série est créée pour FX Productions par Taika Waititi (What We Do in the Shadows, Thor : Ragnarok) et Sterlin Harjo et suit le quotidien de quatre ados : Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Elora Danan (Devery Jacobs), Cheese (Lane Factor), et Willie Jack (Paulina Alexis) au cœur d’une réserve amérindienne dans l’Oklahoma. Les acteurs ne sont pas vraiment connus du grand écran et sont tous de la communauté indigène, comme les scénaristes et les réalisateurs. C’est le parti pris de la production, les équipes ont même posé leurs caméras à Okmulgee dans l’Oklahoma, là où se trouve une tribu amérindienne. Il s’agit d’une première notable en ce qu’il présente tous les scénaristes et réalisateurs autochtones, ainsi qu’une équipe de distribution et de production presque entièrement autochtone américaine.

Les deux premiers épisodes de Reservation Dogs, par Taika Waititi et Sterlin Harjo, sont disponibles en streaming dès maintenant sur #DisneyPlus ! pic.twitter.com/gCaY3fmAgt — DisneyAlert (@AlertDisney) October 13, 2021

L’histoire commence avec justement ces 4 amis, qui volent un camion de transport rempli de paquets de chips avec un bandana remonté sur le nez. Ils vendent alors le véhicule au gérant d’une décharge et se font un peu plus d’argent dans leur quartier avec le stock de chips. Ils ont pour habitude de commettre ce genre de délits afin de gagner de l’argent. Les jeunes ont perdu leur ami Daniel un an plus tôt et rêvent de quitter leur village pour se rendre en Californie. La série se veut tant comique que dramatique puisque chacun de ces ados va révéler ses failles et devenir attachants à sa façon.

Reservation Dogs est en ligne sur Disney+ depuis le mercredi 13 octobre !

Depuis hier, vous pouvez découvrir la série inédite, drôle et originale qui se déroule en plein cœur d’une réserve amérindienne. Disney+ a partagé sur son compte Instagram des clichés de la série qui présente tous les acteurs principaux. Il s’agit même d’une série qui s’inspire d’éléments biographiques de Sterlin Harjo lui-même et son envie, quand il était plus jeune, de quitter sa réserve pour découvrir le monde. Quitte à faire quelques bêtises pour cela.

La notoriété du producteur, Taika Waititi (notamment grâce à son travail avec Marvel sur Thor) a grandement aidé le projet à voir le jour. D’ailleurs on retrouve un peu de son style dans Reservation Dogs avec des scènes décalées et des personnage hauts en couleur.

Reservation Dogs a déjà été renouvelé pour une saison 2 !

Le succès de la série ne fait en tous cas pas de doutes aux x Etats-Unis puisque la série a d’ores et déjà été renouvelée pour une saison 2, qui devrait aussi être disponible sur Disney+. En attendant, les 8 épisodes de la saison 1 sont disponibles sur la plateforme et n’attendent que d’être regardés !