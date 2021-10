La Casa de Papel : Netflix dévoile un teaser de l’utile partie qui promet une fin grandiose !

Netflix dévoile un teaser de la deuxième partie de ce chapitre 5 de La Casa de Papel

Ce mercredi 13 octobre, la plateforme de streaming a dévoilé un teaser de 44 secondes qui promet de l’action ! Du sang, des larmes, des explosions, c’est ce que l’on peut voir dans la vidéo. Dans ces images d’apocalypse, on entend la voix du Professeur, joué par Alvaro Morte, qui dit : « En l’espace de quelques heures, j’ai perdu des personnes qui me sont chères, et je ne laisserai personne d’autre mourir pour ce braquage. » Ce dernier se sent également prêt à prendre les armes. La dernière partie qui se veut explosive, sort le 3 décembre sur Netflix et donc dans moins de deux mois. Les fans sont impatients de découvrir le dénouement de la série, vu la scène dramatique sur laquelle elle nous laisse.

C’est la fin. La Casa de Papel saison finale, le 3 décembre. pic.twitter.com/BF2d2TVMC2 — Netflix France (@NetflixFR) October 13, 2021