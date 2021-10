Tales of The Walking Dead : AMC commande un nouveau spin-off qui va épater plusieurs amoureux de la série originale The Walking Dead !

Vous avez adoré la série The Walking Dead ? Découvrez le nouveau spin-off Tales of The Walking Dead commandé par AMC qui va certainement épater plus d’un.

L’univers ‘’The Walking Dead’’ n’a pas fini de se révéler aux amoureux du genre horrifique. Cette fois, c’est sur Tales of The Walking Dead qu’il faudra compter. Il s’agit d’un nouveau spin-off qui racontera une histoire différente dans chaque épisode qu’il embarque. La diffusion de Tales of The Walking Dead débutera en été de l’année 2022. Apprenez-en davantage dans la suite.

Un nouveau spin-off voit le jour

Un nouveau spinoff de #TheWalkingDead nommé « Tales of the Walking Dead » a été commandé par AMC et annoncé pour l’été 2022. Une série d’anthologie avec des épisodes d’une heure centrés sur des anciens et nouveaux personnages. pic.twitter.com/73hS47elVm — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 12, 2021

Le succès de la série The Walking Dead a permis à AMC de lancer de nombreux spin-offs ces dernières années. Tout d’abord, l’année 2015 a été marquée par la sortie de Fear the Walking Dead. Celui-ci met en avant le début de l’épidémie. Le programme a su trouver son public puisque sa septième saison vient de démarrer aux États-Unis.

Il y a peu, World Beyond a vu le jour. Cette fois, les téléspectateurs sont embarqués dans la vie des adolescents immergés dans le monde post-apocalyptique. Cependant, ils décideront d’entamer un voyage au sein des États-Unis. Certes, World Beyond a moins marqué que les deux précédentes séries. Néanmoins, le spin-off a quand même convaincu AMC qui a commandé une saison 2 qui passe actuellement sur Amazon Prime Video.

On aura donc droit à une autre série dérivée dans les prochains mois. Deadline a en effet souligné que AMC a officiellement commandé Tales of The Walking Dead. Pour cette campagne, on se tourne vers une série anthologique qui va raconter une histoire distincte dans chaque épisode. Apprêtez-vous donc à savourer des épisodes indépendants qui vont se focaliser sur les anciens et nouveaux personnages.

La plupart des fans de la série originale craignaient une forme de réédition en pensant à la sortie d’un nouveau spin-off. Heureusement, avec la nouvelle approche que proposera Tales of The Walking Dead, plusieurs personnes peuvent être rassurées. Ce format différent va éclaircir certains points.

The Walking Dead refuse de disparaître

Il faut remonter à 2010 pour voir AMC lancer The Walking Dead. La série a connu un démarrage spectaculaire avant de perdre de l’intérêt aux yeux d’une partie des spectateurs au fil des saisons. La série de zombies puise son essence de la bande dessinée éponyme de Robert Kirkman. Dans The Walking Dead, les téléspectateurs sont embarqués dans les aventures de Rick Grimes. Ce dernier, après avoir passé plusieurs semaines dans le coma, découvre un monde totalement différent à son réveil.

En effet, une épidémie avait ravagé la population, transformant les humains en des morts-vivants. Il va alors s’associer à un petit groupe de survivants dans l’objectif d’évoluer dans un monde qui a vécu l’apocalypse. Toutefois, le danger ne vient pas seulement des zombies, puisque certains groupes d’humains sont animés de mauvaises intentions…

La première saison de Tales of The Walking Dead comportera six épisodes et sera diffusée au cours de l’été 2022. Prenez donc rendez-vous pour vivre une expérience unique.