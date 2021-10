Les Éternels : Un casting très intéressant pour les super-héros… Les pouvoirs de chacun dévoilés par le producteur du film !

Fans de films de super héros, on en sait plus sur les nouveaux héros Marvels dans le film Les Éternels, qui sortira très prochainement…

Comme à chaque fois, le prochain film du MCU (Marvel Cinematic Universe), est attendu impatiemment par les fans. Il s’intitule Les Éternels, et pour satisfaire la curiosité des fans, l’un des producteurs de la firme a décidé de dévoiler quelques informations intéressantes. On sait à quoi s’attendre sur les pouvoirs de chacun.

Encore une adaptation de film de super-héros pour le MCU !

Pour la date de sortie, on n’aura pas à attendre longtemps, c’est pour le 3 novembre 2021. Ce film produit par Marvel, est le 26e de la firme, et c’est Chloé Zhao qui est à la réalisation. Intitulé Les Éternels, c’est une nouvelle équipe qui rejoint les héros déjà bien connus de Marvel, et ils sont au nombre de 10.

Il faut savoir que Les Éternels sont des super-héros sortis de l’imagination de Jack Kirby dans les années 1970. Il s’agit d’après l’œuvre originale, d’une race oubliée d’humains, qui avait été créée par les Célestes. Leur rôle était de combattre les Déviants. Avant même de voir le film, on reste impressionné par le casting hors norme de cette distribution. En effet, il y aura entre autres, Angelina Jolie, Salma Hayek, ou encore Kit Harington. Dans son entretien récent, le producteur du film, Nate Moore, a donné plus de détails à ce propos.

Les personnages et leurs pouvoirs

Les Éternels sont donc au nombre de 10, et le chef de la bande est Ikaris, joué par Richard Madden. Ses pouvoirs rappellent ceux de Superman céleste, et avec Sersi, ce sont les personnages autour de qui le film tournera le plus, en raison de leur romance. Pour ce qui est de Sersi (Gemma Chan), elle finira plus tard par devenir une Avenger, et elle fait partie des personnages les plus célèbres. Son pouvoir est la transmutation de la matière.

Thena est incarnée par Angelina Jolie, et c’est la meilleure guerrière de la galaxie. Elle est la cousine de Thanos dans les comics, et grâce à son énergie cosmique, elle peut créer des armes et donc en changer à chaque instant. Toutefois, elle est vulnérable psychologiquement. C’est Ma Dong-Seok qui joue le rôle de Gilgamesh, et c’est lui qui finit par devenir le protecteur de Thena. Il faut souligner qu’il est le plus fort d’entre eux.

Concernant le personnage de Ajak, ceux qui ont lu les comics risquent d’être surpris. En effet, ce personnage y était masculin, mais dans le film Marvel, c’est une femme, et elle est jouée par Salma Hayek. C’est un peu comme la matriarche du groupe. En plus d’être une guérisseuse, elle est la conseillère spirituelle de l’équipe que forment Les Eternels.

Nous sommes à l’ère de la technologie et le génie en ce sens est Phastos, joué par Brian Tyree Henry. Lauren Ridloff joue Makkari, la femme la plus rapide de l’univers. Druig lui, est incarné par Barry Keoghan, et son super pouvoir est de contrôler les esprits des autres. Quant à Sprite, joué par Lia McHugh, c’est une femme de 7000 ans, mais qui est coincée dans l’enveloppe d’une enfant de 12 ans. Elle possède un grand potentiel cosmique.

Kumail Nanjiani endosse le rôle de Kingo. Dans les temps anciens, il était un héros silencieux et très sage, mais dorénavant, il préfère s’amuser et profiter de la vie. Son truc, ce sont des explosions d’énergie cosmique. Pour voir le film en France, rendez-vous le 3 novembre 2021.