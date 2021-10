Black Phone : Première bande-annonce pour le prochain film produit par Blumhouse… Comme on peut s’y attendre, l’angoisse et l’épouvante sont bien au rendez-vous !

Les fans de fantastique l’ont connu pour avoir réalisé Docteur Strange chez Marvel. Cependant, le réalisateur Scott Derrickson était connu bien avant ça par les amateurs de films d’horreur. Retour aux sources avec le prochain film d’horreur Black Phone, où il travaille avec l’acteur Ethan Hawke. Déjà, la première bande annonce est sortie, et cela promet des frissons.

Le réalisateur Scott Derrickson renoue avec les films d’horreur !

Affiche FR pour #BlackPhone de Scott Derrickson, une adaptation made in Blumhouse d’une nouvelle de Joe Hill avec Ethan Hawke, James Ransone, Mason Thames et Madeleine McGraw en vedette.

RDV dans les salles obscures hexagonales pour le 26 janvier prochain. #TheBlackPhone pic.twitter.com/U0iwYz7VXS — Fucking Cinephiles (@FuckCinephiles) October 13, 2021

Thrillers et films d’horreur sont la marque de fabrique des productions estampillées Blumhouse. Plusieurs de leurs œuvres comme Paranormal Activity ont cartonné, ce qui sera peut-être le cas pour Black Phone. Pour le moment, tout porte à croire que ce prochain film a tout pour être apprécié des fans du genre. En plus, il s’agit de la nouvelle réalisation de Scott Derrickson, qui a déjà une belle expérience en la matière. En effet, on se rappelle de films tels que Sinister ou encore L’Exorcisme d’Emily Rose, qui furent des réussites.

Son talent pour des ambiances particulièrement angoissantes, s’est fait un peu ressentir dans Doctor Strange, qui tient surtout du fantastique, lors de son passage chez Marvel. Scott Derrickson revient maintenant à ses premiers amours et avec Black Phone, il embarque Ethan Hawke avec lui.

Concernant le synopsis, le téléspectateur se retrouve dans une ville où des enfants sont kidnappés par un mystérieux personnage surnommé L’Attrapeur. Alors qu’il rentrait de l’école, le jeune Finney (joué par Mason Thames), est enlevé en plein jour. Quand il ouvre les yeux, le petit se retrouve enfermé dans une pièce où se trouve un téléphone noir débranché. Malgré cela, l’appareil commence à fonctionner inexplicablement, de sorte que le film semble contenir du fantastique.

Une bande-annonce qui en dit trop ?

📞 Voici le trailer de Black Phone, un thriller horrifique par Scott Derickson (Sinister). Un enfant kidnappé par un homme masqué reçoit des appels via un téléphone depuis la cave dans laquelle il est séquestré. Sortie le 26 janvier en salles françaises.pic.twitter.com/ErDNuLEt5C — Horror News🩸FR (@HorrorNews_fr) October 13, 2021

La première bande-annonce de Black Phone vient d’être mise en ligne, et cet aperçu du film dure 3 bonnes minutes. Aussi, on dirait bien qu’elle révèle pas mal de choses que les fans auraient dû voir dans le film lui-même. Ainsi, en dehors du kidnapping révélé par le synopsis, la bande annonce révèle plusieurs faits surnaturels. On se demande si la bande-annonce n’a pas spoilé un peu le film, tellement on en découvre…

Selon ce qui a été mis en ligne, le réalisateur Scott Derrickson semble avoir mis en scène un scénario avec des enfants, un croque-mitaine, ainsi que des esprits. Dans le rôle principal, on retrouve comme annoncé plus haut, l’acteur Ethan Hawke, le super héros de Doctor Stranger. Ici, il endossera le rôle du méchant qui kidnappe les enfants.

Cette nouvelle collaboration promet, surtout que Black Phone a reçu de très bons retours, quand il y a eu les 1ères projections. D’une manière ou d’une autre, cette bande annonce donne envie. Pour voir le film Black Phone, il faudra patienter un peu. En effet, il sort en France le 26 janvier 2022.