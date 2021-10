Reboot Maman j’ai raté l’avion : Après des rumeurs qui l’annoncent dans le nouveau film, Macaulay Culkin sort de son silence !

Baptisé ‘’Home Sweet Home Alone’’, le reboot de Maman j’ai raté l’avion est attendu avec impatience pour le 12 novembre prochain. Ce sera donc un rendez-vous pris sur Disney+ pour revivre le film culte de Noël sous un autre angle. Alors, plusieurs téléspectateurs peuvent se demander si Macaulay Culkin qui a interprété le célèbre Kevin McAllister serait de retour. La star du film original n’a pas hésité à mettre tout le monde d’accord. On vous en dit plus dans la suite.

La première bande-annonce de Maman j’ai raté l’avion en reboot n’est pas passée sans faire du bruit. Le film original de Chris Columbus demeure un classique très admiré du grand public. Il faut aussi dire qu’il a été aidé par les multiples rediffusions qui lui ont été accordées durant les fêtes de Noël. Le nouveau projet mis en avant par le réalisateur Dan Mazer va nous embarquer dans les aventures d’un nouveau héros.

Disney possède désormais plusieurs licences majeures du cinéma. C’est surtout grâce au rachat de la 20th Century Fox. Ainsi donc, le studio aux grandes oreilles fait face à de nombreuses possibilités pour fournir sa plateforme de streaming. Dans cette idée, la plateforme s’est tournée vers la production de Home Sweet Home Alone. Il s’agit du reboot du célèbre film Maman j’ai raté l’avion et les abonnés devront patienter jusqu’au 12 novembre pour le voir.

Dans Home Sweet Home Alone, Macaulay Culkin sera remplacé par Archie Yates. Ce ne sera donc plus Kevin MccAllister qui sera à l’honneur cette fois, mais plutôt Max Mercer. La famille de ce dernier l’a abandonné par erreur pour se rendre au Japon.

Dans le rang des cambrioleurs, il faudra s’attendre à voir un couple marié qui sera bien reçu par le jeune garçon. Sortie tout récemment, la bande-annonce de Home Sweet Home Alone montrait la reprise de certains traits symboliques du film original. On y a retrouvé le grand frère de Kevin interprétant le rôle d’un policier.

Hey y’all. Just a heads up since I’ve been getting this question a lot today:

I am NOT in the new Home Alone reboot.

I wish all involved the best of luck though.

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 13, 2021