The Whale : L’acteur Brendan Fraser sera à l’affiche du prochain film de Darren Aronofsky… Il se prononce à propos de l’œuvre !

Absent pendant de longues années, Brendan Fraser est bien de retour, et on le voit dans plusieurs nouveautés. Mis en vedette dans The Whale, il sera donc l’acteur principal du prochain film de Darren Aronofsky. Pour Brendan Fraser, ce film, c’est du jamais vu…

Véritable résurrection cinématographique pour Brendan Fraser !

Brendan Fraser qui enchaine les contrats pour des films : The Whale, Killers of the Flower Moon et Brothers ! C’est le grand retour de cet homme incroyable au cinéma 🥺 pic.twitter.com/2xqHte1O2t — Midnight Mess 👻 (@olie_doux) August 3, 2021

Ces dernières années n’ont pas été faciles pour Brendan Fraser qui avait pourtant connu la gloire dans le passé. En effet, c’est dans les années 1990 que sa carrière a connu un véritable essor à Hollywood. Beau et célèbre comédien, la star avait enchaîné des films et saga à succès, dont certains sont devenus cultes aujourd’hui. On se rappelle de lui dans George de la Jungle, ou encore dans la trilogie La Momie.

C’est au début des années 2010 que les problèmes ont commencé pour le célèbre acteur. Brendan Fraser a affirmé à un moment donné, avoir subi une agression sexuelle de la part d’une personnalité influente d’Hollywood, Philip Berk. En raison de ce qu’il a subi, et c’était en 2003, il a pris ses distances avec le monde du cinéma. Cependant, l’acteur avait aussi affirmé avoir été mis sur liste noire après ces révélations.

View this post on Instagram Une publication partagée par Brendan Fraser🔹 (@iambrendanfraser)

Heureusement pour le comédien, à partir de 2019 sa carrière semble décoller de nouveau. A la place de la belle gueule d’Hollywood, il y a maintenant un homme d’âge mûr de 52 ans. Ce qui n’empêche que Brendan Fraser commence par enchaîner des succès et de beaux rôles. Cela a débuté avec son rôle dans la série Doom Patrol, puis quelques mois plus tard, il était dans No Sudden Move de Steven Soderbergh.

Depuis, Brendan Fraser croule sous les projets. L’acteur sera bientôt à l’affiche de plusieurs œuvres cinématographiques, dont celle de Darren Aronofsky, The Whale.

Brendan Fraser donne son avis sur The Whale

Darren Aronofsky a un nouveau projet de film qui s’intitule The Whale. Il s’agira en réalité d’une adaptation de la pièce de théâtre éponyme datant de 2021, et écrit par Samuel D. Hunter. L’histoire parle d’un homme obèse et triste. Celui-ci se met à l’écart de la société et vit comme un ermite. Il ne fait que se goinfrer de cochonneries tout en souhaitant une délivrance par la mort.

Tenez-vous prêt(e)s : le prochan film de Darren Aronofsky sera distribué par A24, s’intitulera « The Whale », et donnera la vedette à Brendan Fraser (oui, George de la Jungle). 🐋 Nous en découvrant la news : pic.twitter.com/BqhSatAuFI — SensCritique (@SensCritique) January 11, 2021

Néanmoins, l’homme veut plus que tout renouer avec sa fille. Cependant, il finit par se faire un ami en la personne d’un adolescent pas comme les autres. Comme on s’en doute, le personnage de l’homme triste revient à Brendan Fraser, qui portera le film, dans un rôle où on n’est pas habitué à le voir. The Whale sera produit par A24. Interrogé à ce propos, l’acteur a répliqué : « Ce sera quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant. C’est vraiment tout ce que je peux vous dire. »

Notons que Samuel D. Hunter, qui a écrit la pièce de théâtre à l’origine, a également contribué au scénario, ce qu’il a beaucoup apprécié. Dans le casting, on retrouve Brendan Fraser bien sûr, mais également Sadie Sink, Samantha Morton, ou encore Ty Simpkins. Il est possible que le film soit disponible début 2022.