The Expanse : la bande annonce de la saison 6 annonce un final chaotique !

La saison finale du drama de science-fiction sera diffusée le vendredi 10 décembre prochaine sur Amazon Prime Vidéo, a annoncé la plateforme durant le New York Comic Con ce week-end. Cet ultime chapitre en six épisodes proposera un épisode par semaine jusqu'au 14 janvier 2022.

Comme cela fut officiellement annoncé l’an passé, la saison 6 de The Expanse sera également la toute dernière de la série. L’histoire se déroule au 23ème siècle, lorsque les hommes ont colonisé le système solaire et les Nations-Unies contrôlent la Terre. « Mars est devenue une puissance militaire indépendante et les autres planètes dépendent des ressources de la ceinture d’astéroïdes, où les conditions de vie sont pénibles et les habitants contraints de travailler durement. Au fil des ans, les tensions entre la Terre, Mars et la Ceinture ont pris une telle ampleur qu’une simple étincelle pourrait déclencher une guerre. Dans ce contexte tendu, la disparition d’une jeune femme va entraîner le détective chargé de l’affaire et le capitaine d’un vaisseau dans une course à travers le système solaire pour découvrir le plus grand complot de l’histoire de l’humanité. »

The Expanse saison 3 : “Soyez prêt à tout” dans la nouvelle bande annonce de la série SYFY https://t.co/Vgw39czuFI pic.twitter.com/yqsip2OxkE — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) March 12, 2018

Pour renverser le système, cette fois Marco Inaros pourrait bien le détruire. La bataille interplanétaire va faire rage dans la saison 6 de The Expanse ! La bande-annonce de cette saison 6 de la série chaotique a été mise en ligne au passage et on y découvre que le système solaire sera en guerre alors que Marco Inaros (Keon Alexander) et sa Free Navy lancent des attaques d’astéroïdes plus dévastatrices sur Terre et Mars. « Alors que les tensions de la guerre et les pertes partagées menacent de séparer l’équipage du Rocinante, Chrisjen Avasarala fait un geste audacieux et envoie l’ancien Marine martien Bobbie Draper en mission secrète, du genre qui pourrait renverser le cours du conflit. Pendant ce temps, dans la Ceinture, Drummer et ce qui reste de sa famille sont en fuite après avoir trahi Marco… » raconte le synopsis. À raison d’un épisode par semaine, les téléspectateurs pourront découvrir la suite de la série.

L’aventure spatiale risque d’être plongée dans le chaos ! Dans les 6 épisodes prévus pour cette ultime saison, l’aventure spatiale épique basée sur la série littéraire de James S. A. Corey se poursuit donc avec le système solaire en guerre. Au début de la saison, Marco Inaros (Keon Alexander) et son armée continuent de lancer des attaques dévastatrices d’astéroïdes sur la Terre et sur Mars. La tension monte et l’équipage du Rocinante pourrait bien ne pas résister.