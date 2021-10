Hawkeye : Le nouveau teaser dévoilé de la série se base sur la comédie !

Le 24 novembre prochain, les abonnés de la plateforme Disney+ pourront découvrir la série Hawkeye. Pour faire savourer les délices de Hawkeye avant le grand jour, la plateforme a récemment fait circuler de nouvelles images. On peut y voir un ton léger humoristique s’y coller. Apprenez-en davantage dans la suite.

Hawkeye : Quand le personnage a le mérite d’obtenir sa propre série !

Nouveau teaser pour la série Marvel #Hawkeye qui arrive le 24 novembre sur Disney+.



Certains peuvent l’appeler Œil de Faucon, ou Hawkeye dans la version originale. N’empêche qu’il est présent dans l’univers Marvel (MCU) depuis l’arrivée de Thor en 2011. On le voit y faire une brève apparition pour dévoiler l’acteur Jeremy Renner dans le rôle de l’archer.

Par la suite, le personnage fera son retour d’une façon plus incroyable l’année qui suit dans Avengers. Les apparitions s’enchaînent alors pour l’acteur. On le verra s’illustrer dans les trois films Avengers, ainsi que dans Captain America : Civil War et même dans la série What If… ? Néanmoins, de tous les Avengers originels, Œil de faucon est le seul à ne pas avoir eu son propre film.

À défaut de ne jamais avoir un long-métrage à son effigie, Jeremy Renner devra se contenter d’une série Disney+ intitulée Hawkeye. Pour cette dernière, ce sera Jonathan Igla qu’on retrouvera à la direction. Il servira de porte-flambeau à Kate Bishop, la nouvelle archère. L’héroïne est bien connue, du moins par les lecteurs de comics. Appartenant aux Young Avengers, elle sera interprétée par la comédienne Hailee Steinfeld. En toute logique, si la série retrace l’intrigue des comics, on retrouvera Clint Barton comme son mentor. Ce dernier lui fera ensuite prendre la place de la nouvelle Œil de Faucon.

De nouvelles images publiées

Les deux premiers épisodes de la série 'Hawkeye' seront disponibles dès le 24 novembre sur Disney+ ! Un nouveau teaser a également été dévoilé.

De nouveaux clichés de la série ont récemment été dévoilés par Marvel Studios. Comme on s’y attendait, le nouveau teaser certifie le traitement plus léger accordé à Hawkeye que lors des séries antérieures. L’approche comique sera ainsi plus mise en avant.

On peut bien dire que le MCU cherche à redonner une recette qui a fait ses preuves. Il s’agit de celle où action et vannes à en mourir de rire fusionnent dans une simplicité incroyable. Les fans ne devraient donc pas se retrouver en zone inconnue. D’ailleurs, d’autres pourraient déjà indexer le manque de renouvellement de l’univers MCU.

Disney+ rendra donc disponibles en une fois, deux épisodes de Hawkeye. La série embarque six épisodes durant en moyenne 1h. L’optique de publier deux épisodes directement de Hawkeye vient du fait que la plateforme cherche à être proche d’un format film. Ainsi donc, un double épisode avoisinant les 2h serait idéal.

La série fera également revenir Linda Cardellini dans le rôle de Laura Barton. La suite de la distribution mettra en avant Vera Farmiga dans le rôle de Eleanor Bishop. Florence Pugh marquera aussi sa présence par son retour en tant que Yelena Belova. Le rendez-vous est donc pris, et ce sera le 24 novembre 2021 sur Disney+.