Matrix 4 : Keanu Reeves totalement dévoué sur le tournage d’un autre film culte à Paris… Du lourd en préparation !

Keanu Reeves est actuellement à Paris dans le cadre du tournage du quatrième volet de John Wick. L’acteur a été vu en plein cœur de Montmartre, au pied du Sacré-Cœur. Dans des vidéos, on le voit en plein tournage d’une séquence, faisant respecter sa réputation de la star sympathique au niveau mondiale. On vous en dit plus dans la suite.

John Wick 4 : Le retour de l’assassin le plus sympa bientôt effectif !

Les téléspectateurs pourront bientôt retrouver Keanu Reeves. Cette fois, ce sera dans le rôle qui a augmenté sa popularité sur le plan mondial : Néo, de la saga Matrix. Le 22 décembre prochain, les salles accueilleront Matrix Resurrections de Lana Wachowski.

L’acteur fera son grand come-back aux côtés de Carrie-Anne Moss. Cependant, ce n’est pas ce qui l’occupe actuellement. En effet, c’est vers une autre franchise qu’il faudra se tourner. On retrouve donc Keanu dans le tournage de son quatrième opus dans la ville Parisienne. John Wick : Chapitre 4 est en pleine production et l’acteur a été vu à Montmartre.

Un combiné d’action et d’efforts

John Wick Chapitre 4 : Un tournage à l'international massif pour Keanu Reeves ?

Alex Canastra a partagé deux vidéos mises en ligne sur Twitter. On y voit le célèbre acteur tourner une scène. L’homme a l’air en fuite et blessé. Toutefois, la franchise a bien gardé les détails poignants et on espère juste qu’il s’agisse d’une course-poursuite. D’ailleurs, cette dernière pourrait mettre en avant la beauté et la singularité de Montmartre.

Sur nos écrans, Keanu Reeves est une légende qui vit des nombreux exploits réalisés. Son comportement invariablement sympathique qu’il voue à la ville est également exceptionnel. Icône planétaire, légende, Star de cinéma, tant sont des dénominations qui peuvent désigner la renommée qui semble lui coller à la peau.

En effet, une seconde vidéo tournée au même endroit a circulé. On y retrouve l’acteur en train d’aider son équipe dans le déplacement de matériel indispensable au tournage. L’homme est bien loin de l’image de l’acteur coincé dans sa zone d’intimité. Keanu Reeves sait mettre la main à la patte et fait preuve d’humanité hors des caméras.

L’équipe de tournage se situe à rue Foyatier où on parvient à distinguer les escaliers longeant le funiculaire. Il s’agit du parfait endroit pour tourner une séquence d’action et pourquoi pas une scène de fin.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à jeter un œil sur le fan page de l’acteur sur Instagram. John Wick : Chapitre 4 pourra faire sa sortie officielle le 25 mai 2022.

À propos de Matrix 4

Nouvelles images du film #TheMatrixResurrections avec Keanu Reeves qui arrive le 22 décembre au cinéma.

En attendant John Wick 4, les fans de Keanu Reeves pourront savourer Matrix 4. Il ne s’agira pas heureusement d’un reboot. L’univers restera toujours le même que celui de la saga culte. De plus, de nombreux téléspectateurs peuvent parier de gros espoirs cinématographiques sur cette prochaine sortie. N’oublions pas que nous sommes à une époque où le cyberpunk voit sa popularité décupler.

Lana Wachowski dispose de toutes les variables pour mettre en avant un chef-d’œuvre à l’image de l’opus numéro 1.