Apex : La bande-annonce est dévoilée avec un Bruce Willis poursuivi… L’imagination des fans déborde déjà !

L’acteur Bruce Willis est de retour dans le long-métrage Apex. La bande-annonce du film vient de sortir et on le retrouve en pleine escapade.

Du haut de ses 66 ans, Bruce Willis confirme que l’âge n’est qu’un chiffre. Dans le cadre de son long-métrage Apex, l’acteur s’avance encore avec de la créativité devant ses ennemis. Toutefois, les choses ne seront pas si simples à l’acteur comme on peut déjà le deviner avec la bande-annonce qui vient de sortir. Apprenez-en davantage dans la suite.

Bruce Willis, un homme d’action

Bande-annonce d’Apex, le nouveau Bruce Willis à la sauce Squid Game – https://t.co/WQzqjkuSyQ pic.twitter.com/Pv15PJXONP — Premierefr (@PremiereFR) October 15, 2021

Bruce Willis est parvenu à faire partie des nouvelles têtes d’affiche des longs-métrages testostéronés en fin d’années 80. Pourtant, avant lui, d’autres grands noms dominaient le genre de l’action à l’instar de Sylvester Stallone, Chuck Norris ainsi que Arnold Schwarzenegger.

Les spectateurs étaient quasi emportés par la force qu’ils dégageaient, leur charisme tout comme le sentiment d’invincibilité qu’ils donnaient. Néanmoins, la donne changera après la sortie d’un film en 1988. Il s’agit de Piège de Cristal avec John McTiernan à la réalisation. Dans ce long-métrage, un personnage fantasque du nom de John McClane interprété avec efficacité par Bruce Willis se révèle au public.

Ce dernier qui ne s’était illustré que dans des productions romantico-comiques joue avec brio un vrai castagner. Par ailleurs, Bruce Willis est pratiquement l’opposé des personnages qu’incarnent Sylvester ou Schwarzy. Expert des vannes, faisant preuve de maladresse, régulièrement blessé, John McClane laisse admirer un héros un peu plus ‘’humain’’ que ses confrères.

C’est alors qu’en 1988, nous assisterons à la naissance d’une franchise, d’un personnage, et par-dessus tout, d’un acteur. Aujourd’hui, Bruce Willis figure parmi les stars les plus populaires des films d’action.

La course poursuite

#Apex : Bruce Willis et Neal McDonough jouent au chat et à la souris dans la bande-annonce du film d’actionhttps://t.co/6ugLrb7l08 — CinéSéries.com (@cineseriescom) October 16, 2021

Dans le nouveau long-métrage Apex, Bruce Willis montre clairement qu’il est prêt à reprendre les armes. Un peu comme dans la saga Die Hard, il va se heurter à une bande d’ennemis prête à le réduire en poussière. On retrouvera l’acteur américain dans le rôle de Thomas Malone, un ancien policier coincé sur une île déserte.

Par malchance, l’homme n’est pas seul. En effet, plusieurs chasseurs d’élite ont payé pour prendre part à un jeu mortel sans scrupule. Leur but, c’est de traquer et d’exécuter une proie, qui n’est autre que Thomas Malone. Ce dernier va devoir faire preuve de créativité pour tenir tête aux assaillants, tout en les éliminant un par un.

On retrouve Edward John Drake à la réalisation et le film pourra compter sur de beaux noms dans le cadre de sa distribution. Ainsi, il faudra s’attendre à voir Neal McDonough, tout comme Corey William Large. D’ailleurs, celui-ci scénarise et produit le long-métrage. Enfin, Alexia Fast donnera aussi du tonus à Apex.

À en croire la bande-annonce, le film a tout l’air de planer sur les traits de Squid Game. Il met en avant un jeu de survie où un seul devra rester à la fin. Les amateurs de Hunger Games voire de Metal Gear Solid trouveront pour leur compte grâce à la traque en forêt.

Apex fera sa sortie officielle dans les salles américaines et en VOD dès le 12 novembre prochain.