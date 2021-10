Black Adam : Le premier aperçu du film DC montre un Dwayne Johnson un peu inquiétant !

Avec le film Black Adam, Dwayne Johnson parvient à s’accaparer une place au sein de l’univers DC. Au cours de la DC Fandome, les téléspectateurs ont pu savourer un premier aperçu du long-métrage Black Adam. Dans ce dernier, la star envoie une image un peu inquiétante d’elle-même. On vous en dit plus dans la suite.

Black Adam : Quand Dwayne Johnson passe du côté des méchants chez DC !

Black Adam est un projet de longue date chez DC et Warner. Le projet qui embarque Dwayne Johnson a pris un sérieux temps pour finalement se concrétiser. Ainsi, on peut maintenant être certain que la superstar du cinéma d’action trouvera sa place au sein des films de superhéros.

Pendant un temps, plusieurs téléspectateurs ont perdu espoir au regard du retard que prenait le projet pour moult raisons. Finalement, les choses ont pris une toute autre tournure quand la tête d’affiche est parvenue à se rendre disponible.

On ne saurait oublier de souligner la forte détermination du réalisateur Jaume Collet-Serra. La bonne annonce, c’est que le film a maintenant une date calée. Il faudra ainsi prendre rendez-vous pour le 27 juillet 2022 prochain.

Maintenant que Shazam a eu son film, il est donc normal de voir Black Adam débarquer sur grand écran. Les deux personnages se déclarent une guerre viscérale l’un envers l’autre. Pourtant, ils se croiseront probablement dans Black Adam.

En ce qui concerne la réunion, elle devrait être observée plus tard. D’ici la réalisation de cette dernière, les téléspectateurs pourront découvrir le personnage interprété par Dwayne Johnson.

Par ailleurs, il ne s’agira pas de la seule tête qui sera présentée au public. Black Adam va aussi profiter pour introduire la Société de Justice d’Amérique. Celle-ci se compose d’Hawkman, de Dr. Fate, de Cyclone, ainsi que de Atom Smasher.

Le premier aperçu qui en dit long

Un premier aperçu du film #BlackAdam avec Dwayne Johnson a été dévoilé. Le film est attendu le 27 juillet 2022 au cinéma. #DCFanDome pic.twitter.com/mOvge3MI66 — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 16, 2021

Jusque-là, très peu d’informations avaient circulé sur le scénario. Aujourd’hui, avec les premiers clichés qui viennent d’être dévoilés lors de la DC Fandome, on peut bien en savoir plus. La bande-annonce montre des faits qui se déroulent en plusieurs temps. Tout d’abord, on aperçoit des images du tournage qui s’entremêlent avec des interventions du casting.

Ensuite, l’on découvre Dwayne Johnson vendre un long-métrage démentiel avec des scènes d’action effroyables. Pour finir, les téléspectateurs savoureront un extrait qui laisse croire à une première apparition de Black Adam. Le personnage est invoqué par un groupe de soldats et l’un d’eux va devoir en souffrir. Pour cette sortie, Dwayne Johnson semble bien arborer cette fois un véritable personnage méchant.

Black Adam sera bientôt disponible d’ici quelques mois. Les téléspectateurs pourront alors être capables de suivre le film autant de fois que possible. Une autre bande-annonce comme les habituelles viendra également donner de meilleurs avis sur Black Adam. Dans tous les cas, avec Dwayne Johnson à l’affiche, il ne serait pas exagéré d’espérer un succès en termes de box-office.