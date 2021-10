The Flash : Michael Keaton fait son come-back à travers une première bande-annonce !

Warner a du mal à développer l’univers étendu DC de Flash. On peut aisément le deviner sans trop d’analyse. Néanmoins, le personnage peut se vanter d’avoir eu son film dont le tournage s’est clôturé il y a peu de temps. En attendant la sortie du long-métrage, un premier teaser a été présenté au public. On vous en dit plus dans la suite.

Des invités de haut rang dans The Flash

La toute première image du #Batman de Michael Keaton dans le film #TheFlash a été dévoilée. #DCFanDome pic.twitter.com/9eqwBFslUm — DC Legends (@DCLegends__) October 16, 2021

En lançant le projet Justice League au cinéma, DC et Warner n’ont pas manqué d’intégrer Flash. L’objectif, c’était surtout de lancer ce dernier en solo plus tard. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et l’univers étendu s’est pris des balles dans l’aile pour diverses causes. Cette situation a donné des complications à la diffusion du film The Flash.

Toutefois, elle sera effective avec Andy Muschietti aux commandes. Connu comme réalisateur, mais dans l’univers de l’horreur, l’homme fait un grand pas en se tournant vers celui des superhéros. Il suit ainsi la trace d’autres grands réalisateurs à l’instar de James Wan avec Aquaman. Le nom du réalisateur donne plus de confiance à l’œuvre, surtout qu’on sait qu’il n’a connu aucun raté dans sa filmographie.

À quoi s’attendre ?

Côté scénario, il est inspiré de l’arc Flashpoint qui a été développé dans les comics. On y retrouve un Flash qui fait un retour dans le temps dans l’optique de sauver sa mère d’une mort certaine. Dans son élan, il fait la rencontre de Batman incarné par Michael Keaton, qui pour l’heure était encore en activité. D’ailleurs, sa dernière apparition remonte dans les films Batman signés Tim Burton.

D’autre part, il ne s’agira pas de l’unique incarnation du Chevalier noir auquel on aura droit puisque Ben Affleck va également porter son costume. Les téléspectateurs peuvent déjà s’attendre à savourer d’autres surprises, car nul ne sait concrètement ce qui se prépare. Ce qui est certain, c’est qu’une nouvelle Supergirl sera mise en avant. Il s’agit de Sasha Calle qui fait suite à Melissa Benoist. Cette dernière dans la série éponyme était celle qui tenait le personnage.

Les fans seront emballés par ce nouveau teaser

Oh là là cette hype sur le film The #Flash rien que pour revoir Michael Keaton en Batman et la Batmobile des films de Burton 🤩⚡️ pic.twitter.com/vLucssGRhk — 📺 Yassuke Sensei 🕹 (@yassuke_sensei) October 18, 2021

Pour l’heure, le projet The Flash suit une bonne route avec un tournage terminé au cours de ce mois d’octobre. Sans plus attendre, un premier aperçu de l’œuvre a été divulgué au cours de la DC Fandome. Le plus attendu de tous était Batman. Les fans ont pratiquement eu leur attente satisfaite grâce au plan de dos qui laisse reconnaître la version que Michael Keaton interprète.

On pourrait également deviner aisément la Batmobile de ce dernier qui se laisse voir timidement sous le drap tiré par Barry Allen. Par rapport à ce dernier, le teaser montre que nous aurons droit à deux Flash dans le long-métrage. Les plus impatients seront donc dans l’espoir d’en savoir davantage. Pour cela, il va falloir attendre la sortie officielle de The Flash sur les écrans français prévue pour le 2 novembre 2022.