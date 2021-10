The Batman : Une nouvelle bande-annonce effroyable dégage toute la noirceur et la vengeance que le film embarque !

Au cours de l’événement DC Fandome, Warner a partagé une bande-annonce exceptionnelle de The Batman. On en apprend un peu plus sur les personnages du film. Les passionnés dans l’attente de sa sortie ont également pu découvrir une partie des intrigues que porte l’œuvre. Cette fois, les images ont offert plus d’intensité et d’explosivité. Découvrez-en plus dans la suite.

The Batman : il va falloir attendre encore longtemps !

View this post on Instagram Une publication partagée par The Batman (@thebatman)

La dernière bande-annonce avant celle publiée récemment avait laissé entrevoir la tonalité sombre et viscérale du retour de Batman. Les images avaient fait saliver plusieurs téléspectateurs. Aujourd’hui, c’est une nouvelle bande-annonce qui a été dévoilée au public. The Batman est attendu le 2 mars 2022 dans les salles de cinéma. L’œuvre de Matt Reeves devra assurer la succession de la grande trilogie appartenant à Christopher Nolan.

Dans le même sens, il ne sera pas possible de faire comme si on ne voyait pas les portes ouvertes par Joker. De façon générale, il s’agit d’une production impeccable Warner où on retrouve Robert Pattinson dans le rôle-titre. Un casting hors du commun accompagne The Batman avec une photographie assurée par Greg Fraiser et autres. La grande artillerie comme celle à laquelle on a eu droit avec Tenet, Dune voire Mourir peut attendre sort de l’ombre.

Motivé par la vengeance, Batman est à la trousse de l’Homme-Mystère

View this post on Instagram Une publication partagée par The Batman (@thebatman)

La nouvelle bande-annonce de The Batman dure environ 3 minutes et explore les composants sans entrer en profondeur. L’essentiel du casting se retrouve au sein des personnages mis en avant. Même si on ne les aperçoit qu’un court laps de temps, Pingouin et l’Homme-Mystère sont bien là. En plus, ils ne sont pas passés à côté de donner une forte sensation.

Les téléspectateurs peuvent aisément deviner que le principal ennemi est l’Homme-Mystère. Interprété par Paul Dano, ce dernier regorge de mystères et de violentes perversions qu’on peut découvrir à travers les images. Colin Farrel dans le rôle de Pingouin est difficile à reconnaître, mais envoie toutefois une forte impression.

Tout semble sombre et flippant !

L’univers de The Batman a l’air d’indexer directement le genre du thriller policier, transportant une atmosphère sombre et malchanceuse. Il n’est pas possible de déterminer l’époque, mais elle devrait être presque une contemporaine. En effet, on peut y lire ‘’live stream’’, qui semble être celui de l’Homme-Mystère.

View this post on Instagram Une publication partagée par The Batman (@thebatman)

Un petit bip à The Dark Knight dans lequel Joker faisait plutôt usage d’une retransmission pour faire du chantage au justicier masqué. Il s’agit certainement d’un moyen pour rendre honneur à l’héritage à la suite du film de Nolan suivi par le Joker de Joaquin Phoenix. Jouer le principal ennemi de Batman doit forcément impliquer le fait de sortir une performance redoutable.

Le film propose un visuel et une sonorité saisissants pour la vie originelle du héros

Des explosions, on en aura énormément. Il semblerait que de nombreux ‘’gunfights’’ face à un Robert Pattinson visiblement très puissant et déterminé soient attendus. Dans le désir de se venger par un Gotham sombre et terrifiant, l’homme balance ses premiers mots. « La peur est un outil… », déclarait-il. L’atmosphère est très sombre et tout aussi terrifiante.