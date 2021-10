Les frères Russo : Les réalisateurs Joe et Anthony vont-ils revenir dans le MCU avec d’autres projets après le film Avenger Endgame ?

Le talent de Joe et Anthony Russo en tant que réalisateurs n’est plus à démontrer, et cela s’est parfaitement illustré avec le dernier film Marvel. En effet, Avengers : Endgame est aujourd’hui légendaire comme film. Heureusement, ce n’est pas fini, et il se pourrait bien que la collaboration entre le MCU et les frères Joe et Anthony Russo reprennent. En attendant, on apprend que des négociations sont en cours, et cela concernerait aussi bien le MCU que Disney.

Des célébrités hollywoodiennes qui viennent de loin

Joe et Anthony Russo auraient pu faire de la politique comme leur père, mais ils ont choisi de consacrer leur vie à leur passion, en optant pour un chemin plus artistique. Ils ont donc suivi une formation, puis grâce à Steven Soderbergh, ils ont réalisé un long-métrage. Cette toute 1ère œuvre s’intitule Bienvenue à Collinwood.

Toutefois, Joe et Anthony Russo ont réalisé plusieurs films après ça. Ils ont également mis en scène des épisodes pour des séries télé. Le passage du petit écran à Hollywood, s’est fait en 2012. Une véritable consécration pour les frères Russo, qui ont été remarqués par Marvel Studios. Ils ont donc été recrutés pour la réalisation du volet 2 de Captain Américain.

C’est donc aux frères Russo que l’on doit Captain America : le Soldat de l’Hiver. Ce fût un énorme succès, puisque 170 millions de dollars furent déboursés pour la réalisation du blockbuster. Cependant, au box office, les recettes ont été évaluées à 714 millions de dollars. Le MCU a alors reconduit les frères Russo pour réaliser Captain America : Civil War, en 2016, et le succès fût également au rendez-vous.

Néanmoins, leur plus gros projet à ce jour fût avec les 2 derniers films Avengers, Avengers : Infinity War et Avengers Endgame. Joe et Anthony Russo peuvent être fiers d’eux-mêmes, car le dernier film est à ce jour, l’un des films les plus visionnés de tous les temps.

Des négociations pour un prochain retour au MCU ? Joe se prononce…

Il semble que des négociations étaient en cours entre les metteurs en scène et Disney, pour un film du MCU. Cependant, en raison du litige qui opposait Disney et Scarlett Johansson, il y a quelques semaines, les choses ont été mises en suspens. Aussi, puisque la situation s’est décantée à présent, les fans se demandent si les pourparlers vont recommencer.

A ce propos, l’un des frères Russo s’est exprimé lors d’un récent entretien. Déjà, il a manifesté son contentement, du fait que le litige ait pu trouver une solution. Toutefois, il a expliqué ne pas pouvoir faire de commentaire à ce propos car cela serait inapproprié. Mieux, Joe Russo est demeuré assez évasif quant à une future collaboration, tout en indiquant que des négociations sont en cours.

En dehors de cela, Joe et Anthony Russo croulent sous les projets, pour diverses plateformes de streaming. Ainsi, leur prochain film sera pour Netflix, et s’intitule The Gray Man. Il ont récemment réalisé un film pour Apple TV+ dont le titre est Sherry, un autre projet Citadel, est prévu pour Amazon… Bah, bravo !