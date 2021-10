Souviens-toi l’été dernier : La série vient d’horreur est en ligne sur Amazon Prime Vidéo !

Ce que vous devez savoir sur la série « Souviens-toi l’été dernier »

La série reprend donc le scénario des films sauf qu’elle se passera à l’époque actuelle et non dans les années 90. L’usage des réseaux sociaux est donc omniprésent dans la série et change totalement le contexte. De plus, elle se déroule dans le cadre exotique d’Hawaï. La série est diffusée sur Amazon Prime Video depuis le 15 octobre 2021 . Mais la plateforme a misé sur une diffusion hebdomadaire : les huit épisodes qui composent la première saison seront donc à découvrir un à un, tous les vendredis.

La série est un remake des films Souviens-toi… l’été dernier de Jim Gillespie (1997) où Jennifer Love Hewitt , Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar incarnaient une bande d’amis dont le destin bascule le soir de leur remise de diplômes. En effet, ils ont caché le corps de la victime de l’accident de voiture qu’ils ont provoqué (Il ne s’agit pas un petit garçon, comme dans le livre, ou un homme adulte, comme dans le film). Mais un an après le drame, ils sont rattrapés un an plus tard par leur crime. Ils sont alors traqués par un mystérieux tueur qui est bien décidé à les sanctionner en les tuant.

Qui est au casting ?

I Know What You Did Last Summer ou Souviens-toi… l’été dernier est une série créé par Sara Goodman, showrunner de Gossip Girl et scénariste du remake sériel de Cruel Intentions (prévu pour 2022). En personnage principaux, on retrouve les jumelles Lennon et Allison, interprétées par Madison Iseman (vue dans la saga Jumanji) ainsi que Brianne Tju, vue dans l’adaptation cathodique de Scream et Ezekiel Goodman, qui jouait dans la mini-série Rat Bastard. Le teaser, postée par l’actrice principal, donne vraiment envie d’en savoir plus :