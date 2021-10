Single Parents : les saisons 1 et 2 sont disponibles le 20 octobre sur Disney + !

Disney+ ne cesse d'élargir son catalogue. Si la plateforme vient d'accueillir la série familiale The Fosters, cette fois-ci, il est aussi question de famille dans la série "Single Parents". Mais de quoi ça parle et pourquoi devez-vous absolument regarder la série ?

Single Parents, de quoi ça parle ?

Créé en 2019 par la réalisatrice de New Girl, Elizabeth Meriwether, Single Parents soulève la question de la parentalité, comme la dernière saison de New Girl. Elle traite en effet d’un groupe de parents célibataires un peu dysfonctionnel, qui s’épaulent pour élever du mieux possible leurs enfants, et se soutiennent dans leur recherche de l’amour. Single Parents met en effet en lumière les familles monoparentales. On y voit les faiblesses de chacun, la difficulté à concilier son envie de refaire sa vie et ses obligations vis-à-vis de ses enfants. Toutes ces questions sont traitées de façon décalées, la tonalité de la série se voulant légère et comique. La série créée pour ABC sera disponible le mercredi 20 octobre sur Disney+.

View this post on Instagram Une publication partagée par Disney+ FR (@disneyplusfr)

Niveau casting, ça donne quoi ?

Au début de la saison 1, Will (Taran Killam), un trentenaire divorcé fait tourner toute sa vie autour de sa fille. Alertés par cette situation, les parents célibataires qui sont Angie (Leighton Meester), Douglas (Brad Garrett), Poppy (Kimrie Lewis) et Miggy (Jake Choi) décident de lui venir en aide. Leighton Meester, connue pour son rôle de Blair dans Gossip Girl, revient à l’écran après un long moment d’absence et dévoile un réel potentiel comique !

Si vous cherchez une série courte et drôle pour vous changer les idées, j’ai commencé Single Parents et c’est vraiment sympa! épisodes de 20 min~ et il y a deja 2 saisons donc pas frustrant! pic.twitter.com/M3GyesVHyu — Dr Ci (@Cilougni) April 20, 2020

Des enfants qui volent la vedette au cast adulte

Souvent en comédie, on ne donne pas vraiment d’importance et de matière aux personnages mineurs. Mais dans Single Parents, leurs personnalités explosives, que cela soit Graham (Tyler Wladis) perpétuellement pétri d’interrogation et de peur, les jumelles Emma et Amy (Mia et Ella Allan) insensibles à tout ou encore Devin (Rory Banks) fan de comédie musicale et doté d’un sens pointilleux de la mode.

Jour 13 Une série qui méritait plus de saison : il y en a vraiment beaucoup la dernière annulation ou je me suis dis “oh noon “ c’est Single Parents c’est frais et drôle. Dommage 2 saisons seulement.. pic.twitter.com/90wkfjKcjC — Marina (@Marina_anson) June 5, 2020

Sur Allociné, les éloges se font nombreux à propos de la série

2 commentaires sont particulièrement positifs concernant la série sur Allociné : « Certes c’est un humour gentil mais c’est assez sympa on s’attache aux personnages et le casting est excellent même les enfants je trouve qu’ils jouent très bien. la série parle du quotidien dans un groupe d’amis qui a un point en commun le célibat, franchement la série est très drôle. J’ai passé un agréable moment« , lit-on sur le site par l’un d’entre eux. « La série a su trouver son rythme de croisière entre les instants comiques et les instants où elle nous fait vivre de manière réfléchie le quotidien de ces familles monoparentales (…). Ainsi, on n’est jamais lassé par ce côté un peu moralisateur ou utopique que les séries américaines veulent très souvent nous vendre. Au contraire, chaque épisode sait attirer le spectateur avec un sens de la comédie assez impressionnant (…). Par ailleurs, la série peut compter sur un casting d’enfant qui agrémente parfaitement la série. Sans être de vraies révélations, chaque enfant sait apporter quelque chose de nouveau », poursuit un autre.