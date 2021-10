Scream : Découvrez pourquoi le nouveau film ne porte pas le nom Scream 5 !

La saga Scream connaîtra l’arrivée d’un nouveau film en salles le 12 janvier 2022. Il s’agira cette fois d’un cinquième long-métrage qui ne portera pourtant pas le chiffre 5. De nombreux téléspectateurs peuvent donc ne pas comprendre ce fait. Heureusement, le producteur de la série a récemment donné des éléments de réponse sur cette interrogation. On vous dit tout dans la suite.

Scream : Ghostface bientôt de retour

En début d’année prochaine, les fans de la saga Scream pourront revoir Ghostface. Cela fait plus de dix ans que ce dernier a été démasqué dans Scream 4. Dans cette nouvelle œuvre baptisée simplement Scream, le tueur masqué reverra d’anciens visages familiers. En effet, alors qu’il prend en cible un groupe d’adolescents, il va se cogner la tête face à d’autres personnages. On retrouvera donc Sidney, Gale, ainsi que Dewey tenter toutes leurs cartes pour barrer la route encore à l’homme masqué.

Toutefois, pour stopper le tueur masqué, il faut savoir que la tâche sera loin d’être aisée pour les héros. D’ailleurs, la bande-annonce de Scream sortie il y a peu de jours le laissait bien deviner aisément. Pour une nouvelle fois, l’identité de Ghostface aura un rapprochement avec Sidney. Ce dernier se retrouve en lutte contre son passé depuis que le premier volet de la saga a fait son apparition en 1997.

Pourquoi le long-métrage n’est-il pas intitulé Scream 5 ?

Le nouveau film de Scream fait suite à Scream 4 sorti au cours de l’année 2011. Même s’il ne porte pas le numéro 5, il garde le titre original du premier long-métrage. Cette décision n’a pas manqué de soulever des interrogations auprès des amoureux de la saga horrifique. Dans ce sens, Us Magazine avait interrogé le producteur et scénariste de la célèbre saga. Kevin Williamson s’est alors livré pour donner quelques éléments de réponse.

Selon ce dernier, il n’a jamais été question de Scream 5. En plus, il a confié que personne ne serait d’avis pour suivre un numéro 5 d’un projet. Selon le producteur et scénariste, le fait de retirer le 5 traduit qu’il s’agit tout simplement d’un nouveau film. On y retrouve un casting original, mais encadré par un autre tout neuf et plus jeune.

Un reboot plus précisément

De ces propos, on peut donc comprendre que cet opus prend plus le sens d’un reboot de la saga. Ainsi donc, il faudra envisager la sortie d’autres films. Cette idée de repartir de zéro trouve son raisonnement dans le fait que Wes Craven n’a plus été vu depuis 2015. Aussi, il faut souligner qu’il s’agissait du film numéro 1 de la saga et qui n’est pas mis en scène. Il n’avait donc pas la possibilité d’intégrer l’héritage de la franchise.

Néanmoins, celle-ci se retrouve dans de bonnes mains puisque les réalisateurs sont de véritables admirateurs de Craven comme l’a évoqué Kevin Williamson. « J’ai eu beaucoup d’appréhension de faire ce film sans Wes. Les réalisateurs m’ont envoyé une lettre dans laquelle ils m’ont confié qu’ils disaient ce métier grâce à lui. Ils étaient honorés de faire ce film. Ils ont vraiment voulu rendre hommage à Wes, à la voie qu’il a ouverte, et je crois sincèrement qu’ils ont réussi », avait-il déclaré.

Scream sera disponible en salles dès le 12 janvier 2022.