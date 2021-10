Marvel : Réajustement du calendrier de Disney+ qui décale tous les films qui devraient sortir en 2022 et 2023… Mauvaise nouvelle pour les fans !

Plusieurs pensaient que tout était revenu à la normale à Hollywood. Malheureusement, on était bien loin de la réalité. Disney+ vient d’annoncer que son agenda des sorties va connaître des modifications. Ainsi donc, les films Marvel prévus auparavant pour 2022 et 2023 devront se trouver d’autres dates. D’autres sorties à l’instar d’Indiana Jones 5 ne sont pas en marge. On vous dit tout dans la suite.

Les sorties Marvel bouleversées par les modifications de l’agenda de Disney

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marvel Studios (@marvelstudios)

Avec la crise sanitaire, plusieurs studios de cinéma avaient dû retoucher leur agenda des sorties. L’objectif, c’était de tenter au maximum la préservation de leurs chances pour le box-office.

Les gros films en particulier ont été les plus visés puisqu’ils exigent la mobilisation de budgets plus colossaux. Certes, la démarche peut frustrer les spectateurs. Cependant, il faudra mieux regarder la motivation des reports pour comprendre.

Depuis peu, la situation s’est stabilisée où des blockbusters étaient même parvenus à sortir en salles. On peut déjà énumérer la sortie de Mourir Peut Attendre qui n’a jamais eu d’ajustements en termes de reports. Même Marvel et Disney avaient repris l’habitude d’envoyer des films en salles.

Les sorties des films Marvel sont officellement repoussées : • Black Widow – 7 mai 2021.

• Eternals – 5 novembre 2021.

• Shang Chi – 9 juillet 2021. pic.twitter.com/iI2ts6yFp0 — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 23, 2020

Avant que l’année ne se termine, on pourra découvrir Les Eternels tout comme Spider-Man : No Way Home. Toutefois, le planning sur lequel plusieurs se sont déjà calés va connaître un petit bouleversement à partir de 2022.

Tout change à partir de 2022

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marvel Studios (@marvelstudios)

Variety et de nombreuses presses américaines l’ont récemment annoncé. En effet, on apprend que Disney a souhaité modifier les dates de sortie des productions pourtant prévues l’année qui vient et plus tard. Évidemment, comme on peut vite le deviner, cela aura un impact sur la façon dont Marvel Cinematic Universe va fonctionner.

Notons que l’ordre des sorties ne connaîtra aucun changement. Aussi, l’univers étendu ne sera pas bouleversé fondamentalement. Par ailleurs, les spectateurs doivent faire preuve d’un peu plus de patience pour savourer les prochaines sorties.

Tout d’abord, Doctor Strange in The Multiverse of Madness qui devrait se laisser apprécier fin mars 2022 est touché. Ce dernier se voit avancé au 6 mai 2022 sur les télévisions américaines, remplaçant ainsi Thor : Love and Thunder.

Celui-ci va désormais faire sa sortie le 8 juillet suivant. Auparavant, cette date était réservée pour la sortie de Black Panther : Wakanda Forever, qui va devoir se retrouver le 11 novembre 2022.

Indiana Jones 5 n’est pas à mettre en marge

🎬 Les sorties d' »Indiana Jones 5″ et de plusieurs #Marvel repoussées de plusieurs mois : le #coronavirus a-t-il tué le cinéma ? Éclairage de @Stephbou08 dans #RTLMidi ⤵️ pic.twitter.com/oX1mykExCV — RTL France (@RTLFrance) October 19, 2021

En dehors de Marvel, il faut souligner que Indiana Jones 5 également a été touché par un report et qui est loin d’être petit. On retrouvera l’œuvre cette fois en juin 2023, soit presque une année de plus que la date fixée au départ. Pour l’heure, rien ne peut mieux expliquer les gymnastiques réalisées en coulisses et les raisons concrètes de ces reports. Les prochains jours vont certainement élucider plus la question.