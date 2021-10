Expendables 4 : L’acteur Sylvester Stallone s’apprête-t-il à mettre son personnage de côté ? Ce serait vraiment dommage !

Le tournage de Expendables 4 vient de s’achever pour Sly. C’est en tout cas ce qu’a confirmé ce dernier à travers une vidéo qu’il a publiée sur son compte Instagram. Par ailleurs, cette vidéo a tout l’air de ressembler à un adieu général à toute la licence. Alors, Sly est-il en train d’abandonner le rôle de Barney Ross ? On vous en dit davantage dans la suite.

Expendables : enfin les téléspectateurs pourront bientôt le savourer !

Voir cette publication sur Instagram

Trois films Expendables ont été proposés aux téléspectateurs entre 2010 et 2014. Au box-office, c’est plus de 800 millions de dollars que la franchise a rapportés. Elle rassemble une distribution carrément exceptionnelle d’acteurs experts du monde du cinéma d’action révélés dans les années 80 et 90. Au cours des trois derniers volets, on a pu voir de grands noms s’illustrer. De Sylvester Stallone en passant par Jason Statham, Randy Couture, Terry Crew, Arnold Schwarzenegger, il y en avait pour donner de l’effet.

À la suite de sept années de vacances, les hommes forts de Expendables sont de retour et vont se rassembler pour un quatrième film. Depuis le 29 septembre, le tournage de cette nouvelle aventure dans laquelle Sly et ses confrères nous embarquent a débuté. Il faudra compter sur Scott Waugh pour la mise en scène de Expendables 4.

L’homme est connu notamment pour le célèbre Need for Speed. En ce qui concerne le casting, le long-métrage ouvre les portes à de nouvelles vedettes. On y retrouvera 50 cent, Andy Garcia, tout comme Tony Jaa et Megan Fox.

Un adieu de Sylvester Stallone à la franchise ?

Voir cette publication sur Instagram

Sylvester Stallone est en effet celui qui porte la franchise sur ses larges épaules depuis la sortie du tout premier film. Cependant, il se pourrait que l’homme songe à déposer ses valises. Le tournage a débuté il y a à peine un mois. Pourtant, Sylvester Stallone assure avoir déjà terminé sa participation à Expendables 4.

Via une vidéo publiée sur le compte Instagram de l’acteur, ce dernier confirme avoir clôturé son tournage. On le voit faire ses adieux à Barney Ross, le personnage qu’il incarne. Ainsi donc, tout semble laisser croire que Stallone en a terminé avec la licence Expendables.

Des propos poignants

Voir cette publication sur Instagram

Dans ladite vidéo, Sly affirme que le vendredi 15 octobre dernier était son dernier jour où il tournait sur Expendables 4. Des propos sortis avec une certaine émotion. « Ils viennent de terminer une cascade très réussie, et il est temps de passer à autre chose. Ce sera mon dernier jour, alors j’en profite, mais c’est toujours assez douloureux. C’est quelque chose à laquelle je suis tellement attaché. Je suppose que ça fait 12 ans que je suis prêt à passer le relais à Jason. Entre ses mains compétentes », a-t-il publié.

Il y a peu de temps, Sly avait confié qu’un spin-off sur le personnage incarné par Jason Statham serait en projet. En y joignant cette nouvelle déclaration, il pourrait s’agir d’un Expendables 5. Un cinquième film porté par le personnage Statham sans la présence de Sylvester Stallone. Le comédien a visiblement mis fin à son aventure avec Barney Ross.