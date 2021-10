Only Murders in the Building (Disney+) : Le coupable enfin démasqué dans le season finale, une saison 2 commandée !

Lancée le 31 août dernier, la comédie policière "Only Murders in the Building" s’achevait hier, le mardi 19 octobre sur Disney+. Y aura t-il une saison 2 ? Que vaut le season finale ?

Only Murders in the Building est renouvelé pour une saison 2 !

Pour rappel, Only Murders in the Building suit trois inconnus (Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez) qui partagent une obsession pour le crime. Alors qu’ils se retrouvent soudainement plongés dans une affaire, ils enquêtent sur la mort inquiétante d’un voisin dans leur immeuble à New York.

Après plus de deux mois d’enquête, la saison 1 de la série Disney+, créée à l’initiative de Steve Martin, vient de se terminer. Only Murders in the Building est un show bien écrit dans son appréhension des personnages principaux comme secondaires. L’humour et la profondeur des dialogues sont les points forts du scénario, regroupant trois enquêteurs amateurs qui se reconstruisent autour d’une enquête policière.

Le duo entre Charles et Oliver est tout simplement brillant et regorge d’une intelligence rare. Quant à Mabel Mora, jouée par Selena Gomez, elle y dévoile une sensibilité surprenante. La bonne nouvelle, c’est qu’on pourra retrouvé le trio attachant puisque la série est renouvelée pour une saison 2 ! L’annonce est survenue après que le streamer Hulu ai déclaré que la série avait réalisé le meilleur démarrage pour une comédie sur sa plateforme. Selena Gomez s’est empressée de partager la nouvelle sur Twitter.

.@OnlyMurdersHulu is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/2H2VY8lhLl — Selena Gomez (@selenagomez) September 14, 2021

Que vaut le final de Only Murders in the Building ? (Attention SPOILERS)

Lors du précédent épisode, on se demandait qui avait tué Jan. Le coupable s’est enfin dévoilé et les deux derniers épisodes ont pu clairement répondre à nos questions concernant l’assassinat de Tim Kono. Les deux épisodes du season finale, intitulés respectivement « Double Time » et « Open & Shut » ont dépeint une mise en scène éclectique mais aussi des rebondissements épatants. En effet, après une longue attente depuis le début de la série et après les nombreux rebondissements autour de chaque personnage, les révélations faites sur le passé de Tim Kono ainsi que les nombreuses péripéties ont dépeint une issue solide.

Le retournement de situation était surprenant et nous donne fortement envie d’en savoir plus sur la saison 2. La série Disney+ Only Murders in the Building est parvenue à nous offrir un dénouement plutôt convaincant et à faire naître une curiosité autour du retournement de situation. Certes, les épisodes peuvent parfois sembler long mais le dénouement de l’histoire nous le fait rapidement oublier.

Les internautes sont d’accord avec tout cela et sont impatients de découvrir la suite. En effet, ils le font savoir sous le dernier post de Disney+ sur son compte Instagram. « Énormissime le final et la doublure cascade : un vrai bonheur « , « Vivement la saison 2« , « Vivement la saison 2. C’est inhumain de finir la saison 1 avec un tel suspens..« , relève-t-on notamment en commentaires.