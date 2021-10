You (Netflix) : Ce qui se prépare pour la saison 4 !

Et oui, à peine la saison 3 sortie que des plans sur la comète se préparent sur la saison 4. Pour les sérivores, vous avez déjà probablement dévorer cette dernière saison et vous vous demander ce qui se prépare pour la suite. Voici quelques réponses.

Sera Gamble, la réalisatrice de You, souhaiterait changer de décor

En effet, cette dernière explique à TVLine qu’elle aimerait, pour commencer, changer le décor : « Chaque saison, on part dans un nouveau lieu, une nouvelle histoire sur l’amour avec un A minuscule. Et je serais ravie de faire une saison européenne. Je pense que ce serait très amusant. L’une des questions qui nous excite d’une année sur l’autre, c’est : dans quel bassin de salauds privilégiés voulons-nous envoyer Joe ensuite ? Et il y a beaucoup de bassins inexploités dans le monde, si vous sortez simplement des frontières des États-Unis… ». Peut-être qu’avec un peu de chance, la prochaine saison se déroulera en France, qui sait ? Cette saison 4 de You est attendue en 2022 sur Netflix.

🧢🧢🧢🧢 La saison 3 de You est dispo vendredi, et Joe vous annonce déjà qu’il remettra sa casquette pour une SAISON 4, prochainement ! pic.twitter.com/WowFRR4vKV — Netflix France 🎃 (@NetflixFR) October 13, 2021

Joe va-t-il vivre une vie heureuse avec celle qu’il aime ? (Attention SPOILERS)

Si vous avez vu la saison 3, vous devez encore être boulversé par la fin puisque notre psychopathe préféré tue la mère de son enfant, Love, dans le final de la saison. La prochaine saison se fera donc sans Victoria Pedretti. « C’était évident. Bien sûr qu’ils n’allaient pas rester ensemble« , avait explique Penn Badgley. Va-t-il alors ivre une vie heureuse sur le Vieux Continent avec celle qui semble être la bonne ? « Si Joe trouve Marienne, il vivra heureux pour toujours et aura de beaux bébés avec elle. Il apprendra à parler français, il deviendra écrivain, ils passeront beaucoup de temps le long de la Seine et ils enverront leurs enfants à l’école en Suède », rigole Penn Badgley avant de rectifier: « Non, je pense que Joe restera Joe. Quelqu’un d’aussi profondément malade, perturbé, traumatisé et violent a un sérieux obstacle devant lui s’il veut un jour guérir et changer. Je ne sais pas si c’est possible pour quelqu’un qui est allé aussi loin d’ailleurs… ». Une rédemption est alors difficile à imaginer pour Joe.

résumé de la saison 3 de You sur Netflix pic.twitter.com/x2t1mXBHpj — 🍚 (@Ryaduu) October 16, 2021

Dans quelle direction ira cette saison 4 ? Ne sera-t-elle pas répétitive ?

Joe arrive dans une banlieue chic, tombe amoureux et tue tout ce qui fait obstacle à son histoire d’amour. C’est en gros ce qu’il se passe depuis la saison 1. De ce fait, dans quelle direction ira cette saison 4 de YOU ? « On plaisante avec les auteurs en disant qu’il va ouvrir un abris pour sauver les chiens abandonnés… Mais en vérité, je crois que les personnages de cette série sont les miroirs les uns des autres », reprend la showrunner. « Love était, à bien des égards, un miroir flippant de Joe. D’une autre manière, Marienne l’est aussi. À certains égards, ils viennent d’un milieu très similaire. Je pense que le terme « âmes sœurs » est problématique, mais dans un monde où lui ne serait pas aussi déséquilibré, ils pourraient vraiment se soutenir mutuellement, se comprendre… »

Vu comment la saison 3 de You a fini on peut s’attendre a une saison 4 qui va se passer sur Paris, tu vas croiser Nick dans la ligne 1 #YouNetflix — chen laden (@bryan__rbmns) October 16, 2021

Penn Badgley, de son côté, estime que si Joe « était torturé et tué par une femme dans la saison 4, cela justifierait dans son esprit ce qu’il a fait ! Il se prendrait pour l’homme le plus persécuté de toute l’histoire et deviendrait un martyr de l’amour. C’est un peu ce qu’il penserait dans sa tête. Ce sera donc très excitant de discuter (avec les auteurs) de la suite. Parce que la prochaine saison pourrait être bien différente. Très différente (…) Je pense que cela pourrait être plus centré sur la relation de Joe avec lui-même. Parce que ce n’est pas vraiment une série sur un serial killer. C’est plutôt une série qui raconte comment on peut pousser à l’extrême les erreurs que nous commettons dans nos relations, juste pour avoir une belle histoire… »