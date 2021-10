Star Wars dit non à un célèbre comédien : L’acteur Christopher Walken se confie par rapport à son audition ratée !

Christopher Walken a auditionné vers la fin des années 70 pour intégrer le casting de la saga Star Wars. Cependant, lorsqu’on porte un tel nom, on peut bien penser que tout va bien se dérouler. Malheureusement, le célèbre comédien était loin de se douter qu’il allait échouer et piteusement en plus. C’est donc un autre comédien légendaire qui incarnera le rôle tant désiré par Christopher. Ce dernier revient sur ces événements. Apprenez-en plus dans la suite.

Christopher Walken : l’homme aux yeux charmeur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christopher Walken (@officialchristopherwalken)

C’est d’abord sur les planches que Christopher Walken va commencer son parcours avant de lancer une brillante carrière sur grand écran. L’homme a en premier aligné plusieurs pièces à Broadway en plein cœur des années 60 et début 70. Ces dernières lui ont attribué une interprétation trouvée trop démonstrative et théâtrale.

Au début des années 70, Christopher fait ses premiers pas au cinéma. L’acteur embarque avec lui un statut acquis grâce à la scène du théâtre. Très vite, il connaîtra un succès flamboyant en 1977 à travers une performance poignante dans Voyage au bout de l’Enfer. Devant Robert de Niro ainsi que la caméra portée par Michael Cimino, l’acteur prend des ailes. Il parvient ainsi à remporter son premier et seul Oscar.

Le méchant et fier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christopher Walken (@officialchristopherwalken)

Christopher poursuit sa brillante carrière en se tournant beaucoup plus vers les films les plus indépendants au lieu des gros blockbusters. L’homme parvient aisément à porter des rôles de ‘’méchants’’ grâce à son physique aminci tout comme son regard froid et brutal.

L’acteur s’illustre dans Dangereusement vôtre où il interprètera l’ennemi de James Bond. Au cours des années 90, il fait forte impression dans deux films. Il s’agit de King of New York de Abel Ferra, ainsi que Batman, le Défi. Dans ce dernier, l’acteur se laisse voir dans la peau du très riche manipulateur Max Schrek.

Apparemment toujours décidé à jouer les ordures, Christopher intègre un classement assez révélateur établi par le magazine Empire. Il s’agit des meilleurs méchants de l’Histoire du cinéma. Ce qui lui a d’ailleurs bien valu cette intégration est son interprétation du démonique gangster Vincenzo Coccoti dans True Romance.

Quand l’acteur relativise sur les mauvais coups du sort

Christopher Walken aurait pu incarner un personnage majeur de #StarWarshttps://t.co/Co70hTtXp6 — CinéSéries.com (@cineseriescom) October 19, 2021

L’histoire du cinéma connaîtra un véritable changement la même année où Voyage au bout de l’Enfer faisait sa sortie. En effet, c’était la période où Star Wars, épisode IV : un nouvel espoir arrivait. Il s’agit d’un film pour lequel le célèbre acteur a auditionné.

Cependant, ce n’était pas pour un rôle quelconque, puisqu’il désirait interpréter le contrebandier Han Solo. Malheureusement, Christopher n’était pas l’unique grand acteur qui voulait décrocher ce rôle autrefois. Face à lui, on retrouvait Harrison Ford, tout comme James Caan, Kurt Russell voire Sylvester Stallone.

Par la suite, c’est Harrison Ford qui parvient à décrocher le rôle et pourra lancer sa carrière de façon définitive. Au cours d’une interview pour The Independant, Christopher Walken est revenu sur cette audition ratée.

« I don’t think I came remotely close to getting the job » Christopher Walken feels ‘lucky’ that he wasn’t cast as Han Solo in ‘Star Wars’ https://t.co/XKBkYfAzCi — UPROXX (@UPROXX) October 18, 2021

L’homme a alors affirmé qu’il ne disposait d’aucune chance pour décrocher le rôle à l’époque. « Je ne pense pas que j’ai failli décrocher le poste. Environ 500 autres acteurs ont auditionné, donc ce n’était pas comme si c’était moi face à quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré. Visiblement, il ne s’agissait pas de sa seule audition manquée. On peut également citer Love Story pour lequel il a auditionné afin d’incarner le rôle d’Olivier Barrett.