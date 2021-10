Maid : la mini-série s’apprête à battre le record d’audience du Jeu de la Dame sur Netflix !

Maid, la mini-série Netflix, pourrait bien dépasser les audiences du Jeu de la Dame.

La mini-série originale Netflix intitulée Maid, portée par Margaret Qualley (The Leftovers), connaît actuellement un grand succès. Elle est adaptée des mémoires de Stéphanie Land qui s’intitule « Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive », et qui raconte les histoires d’une mère célibataire ayant fui son compagnon abusif, en emportant avec elle son enfant. Elle doit alors faire face à de nombreuses difficultés et lutter contre la pauvreté, l’itinérance et la bureaucratie américaine afin de refaire sa vie et assurer les besoins de sa fille, dont seul son avenir compte.

La série MAID sur netflix elle fend le coeur — ENJOYLiFE🌸 (@Cooppelia_HK) October 16, 2021

La série est disponible depuis le 1er octobre 2021 sur Netflix et n’a pas encore atteint le cap des 28 jours qui permet à la plateforme de dévoiler les chiffres exacts du programme. Cependant, le géant du streaming est confiant sur les chiffres. En effet, selon des informations relayées par Deadline, elle estime que Maid comptabilisera 67 millions de visionnages. Ainsi, la mini-série serait le sixième programme original le plus visionné de la plateforme, à égalité avec la troisième saison de Stranger Things et Sex Life.

Un nombre de visionnage légèrement derrière la Casa de Papel mais devant Sex Education

Netflix avait en effet dévoilé que la première partie de la cinquième saison de La Casa de Papel est estimée à 69 millions de visionnages et la troisième saison de Sex Education à 55 millions. Cela signifie que Maid, avec ce score, la série de visionnages, deviendrait la mini-série au démarrage le plus important de Netflix. Quant au Jeu de la Dame, la mini-série compte 62 millions de visionnages après ses 28 premiers jours. Maid se retrouverait donc au dessus de cette dernière.

La mini-série #Maid a été visionnée par 67 millions de foyers au cours de son premier mois sur Netflix. (via @DEADLINE) pic.twitter.com/3L2AES3eNH — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 19, 2021

Pourquoi Maid a un tel succès ?

Pas de récit sanglant, pas de combat, pas de médiatisation extrême, mais alors comment se fait-il que la mini-série a un tel succès ? En effet, les chiffres semblent être extrêmes pour une série qui dépeint principalement des drames familiaux et sociaux. Mais le succès irait dans la droite lignée de la stratégie de Netflix, à savoir être sur tous les fronts. Il faut aussi préciser que la plateforme compte de plus en plus d’abonnés dans le monde et que de ce fait, le nombre de visionnages a plus de chance d’attendre des scores supérieurs aux précédentes créations, puisque le nombre de spectateurs augmente.

En bref, nous ne saurons que vous recommander de faire gonfler les chiffres en allant regarder la série avant le 28 octobre, parce qu’elle aborde des sujets importants et que selon les différents avis, la mini-série, composée de seulement dix épisodes d’une cinquantaine de minutes, serait plutôt agréables à visionner.