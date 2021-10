Dany Boon (8 rue de l’Humanité sur Netflix) : il ne donne plus de nouvelles à Kad Merad !

Dany Boon fait le tour des plateaux depuis la sortie de son film "8 rue de l'humanité" sur Netflix. Ce mardi 19 octobre dans C à vous, le réalisateur et acteur a eu le droit à un message vidéo de la part de son ami Kad Merad. Mais ce dernier a révélé qu'il ne l'appelait plus depuis plusieurs années...

8 rue de l’humanité, disponible sur Netflix

Le nouveau film, produit par Dany Boon et dans lequel il joue, traite du confinement vécu par les français et plus particulièrement autour de sept familles restées confinées au sein d’un immeuble du 11ème arrondissement de Paris. Ce confinement va pousser tous ces voisins à faire connaissance dans des circonstances exceptionnelles. 8 rue de l’Humanité retrace avec humour la crise sanitaire que traverse notre pays depuis maintenant plus d’un an.

Dany Boon ne donne plus de nouvelles à son ami Kad Merad

Leur duo dans Bienvenue chez les Ch’tis est l’un des plus cultes du cinéma français. Sorti il y a maintenant 12 ans, le film vait généré plus de 20 millions d’entrées et 80 millions d’euros de recettes. Lors du tournage, Dany Boon et Kad Merad s’étaient liés d’amitié et le montrait à tout le monde ! « Ce qui m’impressionne chez Kad c’est son pouvoir d’incarnation, son aisance à être instantanément dans la situation. C’est la sincérité qui provoque les rires. Comme la scène du fauteuil roulant dans Les Ch’tis. J’ai revu avec mes enfants le remake italien, au contraire de Kad, l’acteur italien joue la situation mais ne la vit pas« , avait notamment confié Dany Boon au sujet de son ami.

Douze ans après la sortie du film culte, ils ne sont visiblement pas aussi proches, c’est en tout cas ce qu’a sous-entendu Kad Merad dans le dernier numéro de C à vous, diffusé ce mardi 19 octobre sur France 5. Dany Boon a en effet eu le droit à un message vidéo de la part de son ami Kad Merad. Mais ce dernier a révélé qu’il ne l’appelait plus depuis plusieurs années. Après plusieurs minutes d’interview au sujet de son dernier film 8 rue de l’humanité, où Dany Boon joue avec sa compagne dans la vraie vie Laurence Arné, Anne-Elisabeth Lemoine de C à vous est revenue sur ses plus grands succès au cinéma, dont l’incontournable Bienvenue chez les Ch’tis. Elle annonce alors que Kad Merad avait souhaité enregistré une petite vidéo à l’attention de son ex partenaire de jeu. De quoi surprendre l’intéressé, qui ne s’attendait visiblement pas à un message de sa part. En effet, les deux acteurs ne seraient malheureusement plus en contact.