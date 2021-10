De Emily in Paris à Ticket to Paradise : Lucas Bravo donnera la réplique à Julia Roberts et George Clooney dans la comédie romantique !

Les fans de Emily in Paris seront ravis d’apprendre la nouvelle. On retrouvera l’un des acteurs de la série jouer dans une comédie romantique.

Lucas Bravo qu’on connaît déjà sous Gabriel le beau voisin d’Emily dans la série Emily in Paris va s’illustrer sur un premier rôle. On retrouvera donc le jeune acteur aux États-Unis dans la comédie romantique Ticket to Paradise. Lucas évoluera avec Julia Roberts ainsi que George Clooney. Apprenez-en plus dans la suite.

Lucas Bravo : quand la série Emily in Paris révèle l’acteur talentueux

Lucas Bravo, d’Emily in Paris rejoint Julia Roberts et George Clooney dans une comédie romantique: »Ticket to Paradise » pic.twitter.com/Q7Pco048cp — Serieously (@SerieouslyFR) October 20, 2021

Cela fait pratiquement une année exactement que la série Emily in Paris faisait son arrivée sur la plateforme de streaming Netflix. Ce programme relaxant a été créé par Darren Star qu’on connaît déjà pour Sex and the City.

Emily in Paris met en avant Lily Collins comme la tête d’affiche. Celle-ci joue le rôle d’Emily, la jeune Américaine qui s’installe sur Paris. En effet, Emily vient de décrocher le métier de ses rêves. Une fois qu’elle rejoint la capitale française, elle fait la rencontre de Gabriel, un beau voisin charmant, interprété par Lucas Bravo.

Dans la foulée, ce dernier qui est en réalité l’enfant du footballeur Daniel Bravo va conquérir le cœur de notre jeune Emily. Toutefois, on peut bien dire qu’il n’y a pas que la jeune Américaine qui soit tombée sous le charme du jeune homme. En effet, Lucas Bravo a également impressionné les téléspectateurs.

La série connaît un véritable succès aux États-Unis surtout. Exemple parfait du beau gosse français, Lucas n’a rendu personne indifférent du côté de l’outre-Atlantique. Le second volet de Emily in Paris sera bientôt disponible, puisqu’il faudra juste attendre le mois de décembre.

Pendant ce temps, Lucas Bravo semble bien profiter de l’image qu’il s’est taillée. Ainsi, il n’est pas donc surprenant d’apprendre que l’acteur vient de décrocher son premier rôle aux États-Unis. En plus, il ne s’agit pas d’une moindre interprétation.

Bravo rejoint Julia Roberts et George Clooney !

Décollage en cours pour Lucas Bravo ! Attendu dans la saison 2 de #EmilyInParis (le 22/12 sur @NetflixFR), l’acteur français donnera la réplique à Julia Roberts et George Clooney dans la comédie romantique #TicketToParadise. pic.twitter.com/IM2Fk6bMfC — AlloCiné (@allocine) October 20, 2021

L’information nous vient de Deadline, et elle soulève le fait que Lucas Bravo s’est attaché un rôle dans le film Ticket to Paradise. Ce dernier est une comédie romantique dont le metteur en scène est Ol Parker. C’est d’ailleurs à celui-ci qu’on doit l’arrivée du film Mamma Mia ! Here We Go Again. Côté casting, il faudra compter sur deux stars légendaires : Julia Roberts et George Clooney.

Les deux acteurs s’illustrent à travers un couple divorcé ayant pour objectif d’atterrir à Bali. Leur mission sera d’entraver le mariage de leur fille. Les parents n’ont en effet pas envie que cette dernière puisse subir les désillusions qu’une alliance peut engendrer. De façon concrète, le rôle précis de Lucas Bravo n’a pas encore été énoncé. Cependant, la probabilité est forte de le retrouver dans la peau du fiancé de la fille du couple des acteurs iconiques.

Pour l’heure, aucune date officielle n’a encore été donnée quant à la diffusion du long-métrage. Néanmoins, les téléspectateurs peuvent déjà caler leur rendez-vous pour octobre 2022.