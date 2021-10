Riverdale saison 6 : Sabrina Spellman se laisse découvrir à travers une bande-annonce plus ou moins sombre !

Riverdale sera bientôt sur nos petits écrans avec une sixième saison à la clé. Dans cette dernière, on retrouvera Sabrina Spellman qui sera interprétée par Kiernan Shipka. Celle-ci s’illustre déjà dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina. On découvre l’héroïne dans une bande-annonce qui paraît plutôt sombre et inquiétante. Apprenez-en plus dans la suite.

Riverdale et la sorcellerie, de nouveaux amis

Trailer de la 6ème saison de #Riverdale avec un premier aperçu de Kiernan Shipka dans le rôle de Sabrina Spellman.🎥pic.twitter.com/MZWAJjbarU — FILM TRACK (@filmseriefr) October 19, 2021

À peine la saison 5 de Riverdale clôturée que la 6 commence déjà à se dessiner. Nous sommes à un peu plus d’un mois à la suite de la diffusion du dernier épisode. Dans une sixième saison en approche, les fans du show auront l’occasion de revoir Betty, Archie, Jughead ainsi que Veronica. La nouvelle saison fera connaître son premier épisode dès le 16 novembre prochain.

Soulignons que certains épisodes de la série mettront l’accent sur l’arrivée d’un personnage pas des moindres. Comme déjà annoncée, ce sera Sabrina, et elle rendra une petite visite aux habitants de Riverdale. Interprété par Kiernan Shipka dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina, le personnage sera espéré pour au moins un épisode. Il s’agira certainement du quatrième où elle fera la rencontre de Cheryl.

De nouveaux bouleversements

C’est d’ailleurs ce qui est mis clairement en avant dans la bande-annonce de cette sixième saison que CW a pris le soin de dévoiler. L’arrivée d’un homme prétendant être le diable va donner un goût sombre et inquiétant à la série. Il faudra également y ajouter le fait que Betty souhaiterait avoir un enfant avec Archie. Voilà quelques points marquants de ce teaser récemment publié.

Aussi, en fin de vidéo, on retrouve Cheryl qui s’exclamait de l’arrivée de quelqu’un « Regardez qui est là », disait-elle. Cette personne se retourne et on se rend compte qu’il s’agit en effet de Sabrina, dévoilant un énorme sourire. Les fans de la série s’attendent évidemment à une rencontre explosive entre les deux personnages. Cheryl est totalement décidée à intégrer un changement radical dans la petite ville. Sauf que dans un monde où le surnaturel est assez effrayant, rien ne semble acquis à l’avance.

Dans l’attente d’une réunion

Riverdale accueille la sorcière Sabrina Spellman dans la bande-annonce de la saison 6 https://t.co/a3wNxtzpCt — Superpouvoir.com (@Superpouvoir) October 20, 2021

Pour ceux qui ne le savent pas encore, Riverdale est une série qu’on doit à Roberto Aguirre-Sacasa. Elle se base sur les personnages d’Archie Comics. Dans Riverdale, les téléspectateurs sont embarqués dans le quotidien bouleversé de quelques lycéens. En effet, leur vie change radicalement après que Jason Blossom, un adolescent disparait. Veronica Lodge fera ensuite son arrivée, et entretient une relation fusionnelle avec ses amis. En se mettant ensemble, ils tenteront de découvrir les vrais mystères de la Riverdale.

Créée également par Roberto Aguirre-Sacasa, Les Nouvelles Aventures de Sabrina prennent plutôt le sens d’un spin-off. Il se porte sur le personnage de la jeune sorcière qui n’est autre que Sabrina. Dans son adolescence, la jeune fille essaye d’avoir une vie normale au sein de Greendale.

Cependant, à l’approche de son seizième anniversaire, elle devra faire un choix décisif. Elle se retrouvera donc au beau milieu entre se tourner vers le monde des sorciers ou l’univers des humains. Par ailleurs, elle fera face à des forces ténébreuses. Avec cet épisode de Riverdale, les téléspectateurs seront très heureux de revoir Sabrina. Une joie qui s’illustre également à cause des retrouvailles. La saison 2 (partie 4) de la série avait été annulée en effet par la plateforme Netflix.